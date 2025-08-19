楊柳颱風重創台東體中棒球場　綠委現勘籲盡速復原讓球員安心受訓

▲楊柳颱風重創台東體中棒球場，陳瑩、莊瑞雄偕體育署長會勘，籲盡速復原讓球員安心受訓。（圖／立委陳瑩國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

台東體中棒球場為台東地區最重要的棒球訓練與賽事場地，卻因颱風侵襲屢遭破壞。此次楊柳颱風直撲東部，導致棒球場牛棚天幕破損、護墊泡水、圍欄破損及全壘打牆毀壞，嚴重影響球員日常訓練與比賽安全。災後有家長立向民進黨立委陳瑩陳情，陳瑩立刻向教育部長鄭英耀爭取修繕重建的經費，鄭英耀允諾教育部全力支持。

民進黨立委陳瑩、莊瑞雄今（19日）邀集教育部體育署署長鄭世忠、行政院東部辦公室副執行長許文獻、臺東縣議員簡維國、台東縣副議長林琮翰秘書、民進黨台東縣黨部主委張鈺晨、台東縣體育會棒球委員會副主委方穎豐及台東市王泰捷代表、台東縣議員黃治維助理，共同前往球場現勘，實地了解受損狀況，要求教育部立即投入資源，盡速協助修復，讓孩子能安心回到球場。

身兼台東縣棒球委員會主委陳瑩表示，每次辦理較為專業規模的球場時，場地使用都很吃緊。再者，台東體中是孕育棒球人才的重要搖籃，但多年來牛棚僅使用薄膜天幕，遇風災即損壞，影響學生日常訓練與比賽品質。她強調，「中央不應只是修修補補，而應通盤研議，打造安全、耐用、永續的訓練場域，給孩子們一個安心打球的環境。」

莊瑞雄一到現場，看到滿目瘡痍的球場感嘆，這哪像一個棒球場？牛棚天花板經歷多次颱風，整個被強風吹掀、護墊泡水破爛不堪容易造成球員滑倒或撞擊受傷、圍欄損壞鋼管裸露、全壘打牆倒塌，投球、打擊、守備訓練全數停擺。整個球場處處無不威脅球員的安全，讓球員如何安心受訓？

台東縣體育會棒球委員會副主委方穎豐也指出，牛棚設施應改為固定式堅固天幕，才能避免年年風災後反覆損壞的困境。對此，教育部體育署鄭世忠署長承諾，將請專業團隊進一步評估與設計，盡速修復球場並提升設施設計，讓球員恢復正常訓練。「基礎棒球訓練是體育人才培育的根基，政府必須提供安全完善的環境，才能培育更多為國爭光的運動員。」

台東體中培育成果有目共睹，今年四月畢業生中，即有朱盟、陳世展、李育朋、余新喆四位選手獲得中華職棒球團青睞。這也再次突顯，優秀運動員的養成除了制度與師資，更需要良好的環境與設備支持。

「要完善的設施，才能培育出優秀運動員！」陳瑩與莊瑞雄強調，將持續督促中央與地方加速修復，並推動長遠改善計畫，讓孩子們能在安全、專業、永續的環境中專心練球，「因為這不僅是球員的夢想，更是台東孩子們的希望。」