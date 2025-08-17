勸告莊瑞雄　童子賢：國家因地方派系為綠電爭奪開槍就變二流

▲和碩董事長童子賢。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

中選會第5場「核三延役」公投意見發表會正方代表、和碩董事長童子賢今（17日）表示，他很想勸告民進黨立委莊瑞雄，政治清廉、環境保護做得好，是一流國家象徵，但環境破壞、滿山遍野的山林被砍伐，如果為了綠電發生開槍、地方派系爭奪，那這就是地方政治不清廉，如果科技競爭能力不如別人、國家經濟衰退，就變成二流國家，「你住在二流國家，身為二流國家國民，那就全台灣的百姓就淪為二等國民」。

莊瑞雄15日在「核三延役」公投意見發表會以反方代表立場表示，公投同意重啟核三如同打開「潘朵拉的盒子」，下一步就是重啟核二，如果核廢料放在花蓮，但童子賢沒有站出來誓死反對，「我都會笑他不愛護自己的故鄉」。

童子賢上午出席民眾黨「百人連署挺核三・穩定台灣乾淨未來」專家學者連署記者會時，被問及上述莊瑞雄言論時表示，「這個地方主義或鄉土為訴求，如果是愛地方出發點是很好」，就這問題，「莊委員常提說把核廢料放哪裡哪裡的話，那裡就是二等國民」，但他很想勸告一下，什麼叫做一流國家、二等國民。

童子賢說，政治清廉、環境保護做得好、經濟進步、民生富庶、老百姓過得好，這樣是一流國家象徵，你身為一流國家國民，自然就是一等公民；什麼叫二等公民？環境破壞、滿山遍野的山林被砍伐，如果為了綠電發生開槍、地方派系爭奪，那這就是地方政治不清廉，如果科技競爭能力不如別人、國家經濟衰退，就變成二流國家，「你住在二流國家，身為二流國家國民，那就全台灣的百姓就淪為二等國民」。

童子賢強調，「我們希望台灣繼續做一流國家，你跟我一樣，莊委員也一樣，大家一起做一等的公民」。

對於國民黨挺核三延役公投宣傳片，透過模仿美國動畫《南方四賤客》嘲諷當前政治，並訴求民眾出來投同意票，其中一個角色就是童子賢；童笑說，他覺得很活潑，「有一些朋友說我被消遣」，但民主社會被消遣一下沒有關係，反方也可以拿日本動漫《鬼滅之刃》來做哏，「我期待餒」。