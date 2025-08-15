　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「40年了放過屏東人吧」　莊瑞雄指核三如潘朵拉盒：一開核二也要重啟

▲▼ 核三延役公投電視政見發表會第5場今天舉行，邀請和碩聯合科技董事長童子賢與立法委員莊瑞雄出席 。（圖／翻攝直播畫面）

▲核三延役公投電視政見發表會第5場今天舉行，反方代表綠委莊瑞雄 。（圖／翻攝直播畫面）

記者杜冠霖／台北報導

核三重啟公投將於8月23日投開票，今（15日）第五輪說明會，正方代表為和碩董事長童子賢、反方代表綠委莊瑞雄，莊瑞雄在第一輪發言時表示，全世界沒有一個核電廠重啟過，2012年台電工程人員在花蓮秀林鄉地質探勘、要做高階核廢料場選址，秀林鄉長帶著高金素梅、鄭天財、蕭美琴去台電抗議，台電總經理出來道歉，他們在捍衛自己的故鄉，將心比心，屏東核三廠已經為台灣社會貢獻40年經濟發展，如果核三重啟，依照董事長邏輯，核二也要重啟，等於打開潘朵拉盒子，搞不好核一、核四都要重啟。

莊瑞雄指出，童子賢說政府不該草率關掉核三，此言差矣，核三營運40年時間到了，本來就要除役，要重啟會有另一段程序，全世界沒有一個核電廠重啟過，有延役的、但就是沒有重啟的，屏東核三廠已經為台灣社會貢獻40年經濟發展，減碳、救地球我都同意，但誰來救屏東？

對於童子賢說法，莊瑞雄指出，企業家看法有所不同、政客立場也可以翻來覆去，1977年蔣經國在墾丁規劃了國家公園，隔年就在旁邊放了兩顆大鳳梨（核電廠），既然科學理性務實，怎麼會1977年蓋國家公園、隔年旁邊就蓋核電廠？40年了，可以放過屏東鄉親了嗎？

莊瑞雄舉例，2012年花蓮秀林鄉，台電工程人員在太魯閣國家公園旁地質探勘、要做高階核廢料場選址，秀林鄉長帶著高金素梅、鄭天財、蕭美琴去台電抗議，台電總經理出來道歉，他們在捍衛自己的故鄉，將心比心，如果童子賢董事長2012年知道故鄉要蓋高階核廢料廠，會贊成嗎？童子賢董事長有空可以去屏東走走，這是多漂亮的地方，屏東人已經為台灣經濟貢獻40年，真的不要再去了，如果核三重啟，依照董事長邏輯，核二也要重啟，等於打開潘朵拉盒子，搞不好核一、核四都要重啟。

莊瑞雄也提到，兩天前黃國昌委員拜會蔣萬安市長，蔣萬安說台北很多營運總部會缺電，贊成核三繼續延役，聽了差點吐血，台北市缺電、屏東核三繼續發電，把屏東當成40年的熱水器，燒了40年熱水器不想繼續了，台北人卻說不行，要繼續燒開水送到台北，屏東人就要問了，台北旁邊不就有核一、核二？這公平嗎？

莊瑞雄指出，童子賢董事長著墨經濟發展，但有些人追求的不是經濟發展，有的人只想平安長大、找個工作賺錢、組成家庭過日子，這樣就很好的人生了，不一定要像董事長做那麼大事業、也沒有用那麼多乾淨能源，董事長說要乾淨能源要救地球，「好啊去救啊，但不能為了救地球傷害我的故鄉啊！沒有道理啊！」

對於提案過程，莊瑞雄直言，核三要不要重啟、要不要公投，提案到通過只要一個月，有學者專家出來發表意見嗎？提案人有問地方的聲音嗎？這兩天說民調75%贊成核三運轉，這不是共識也不會是共識，而是集體幻象會走向滅亡，今天不是公投要不要吃飯，而是要不要玩俄羅斯輪盤，怎麼是全國同胞一起決定核三廠命運？

莊瑞雄指出，成功企業家很有能力、偉大政客很有說服力，但是潘朵拉盒子一打開，今天是核三，接下來就是核二，每個人都可以提出自己的看法，「但自己的家園不容破壞，屏東已經為台灣貢獻40年，放過我們吧！」
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
野生陳芳語「低胸逛大稻埕」穿超辣！背後整片挖空
童子賢：台電領導人若只顧政治正確　只會拖累台灣科技產業
19歲超商女店員偷吃人夫！「一次就中」正宮崩潰了
男童失蹤23天　遺體漂回岸邊家屬悲痛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「40年了放過屏東人吧」　莊瑞雄指核三如潘朵拉盒：一開核二也要重啟

童子賢：台電領導人若只顧政治正確　只會拖累台灣科技產業

「反核讓台灣付出代價！」　童子賢：823告訴政府我們挺核三延役

快訊／吳淑珍送醫一度命危！　陳致中回應了

砸120萬請李多慧宣傳沒記者到場！　北市政風處：行銷方式需精進

陳瑩、莊瑞雄為台東農損發聲　農業部今公告救助「全縣全品項」

快訊／吳淑珍送醫一度命危！最新病況曝光　陳水扁急赴醫院

王鴻薇稱總統府去函政院檢討罷免　府秀公文打臉：移花接木公然造假

公投罷免追加15.4億預算藍白砲轟無能　11億用在白營提案核三公投

快訊／扁嫂吳淑珍「台南住處昏倒命危」！　送醫途中恢復心跳

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

【好夢幻】台大碩士高材生分享101外商職場生活

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

「40年了放過屏東人吧」　莊瑞雄指核三如潘朵拉盒：一開核二也要重啟

童子賢：台電領導人若只顧政治正確　只會拖累台灣科技產業

「反核讓台灣付出代價！」　童子賢：823告訴政府我們挺核三延役

快訊／吳淑珍送醫一度命危！　陳致中回應了

砸120萬請李多慧宣傳沒記者到場！　北市政風處：行銷方式需精進

陳瑩、莊瑞雄為台東農損發聲　農業部今公告救助「全縣全品項」

快訊／吳淑珍送醫一度命危！最新病況曝光　陳水扁急赴醫院

王鴻薇稱總統府去函政院檢討罷免　府秀公文打臉：移花接木公然造假

公投罷免追加15.4億預算藍白砲轟無能　11億用在白營提案核三公投

快訊／扁嫂吳淑珍「台南住處昏倒命危」！　送醫途中恢復心跳

單親媽扶養3幼女咬牙存救命錢！一夕之間「全遭詐團騙光」

2025最美芭蕾風球鞋Speedcat Ballet　緞面皮革款仙氣拉滿

卡地亞珠寶展融入台灣三大奇景　近億元鑽鍊呼應經典風格

《鬼滅之刃無限城》在香港破《哪吒2》紀錄！有望成2025票房冠軍

28天煥然一新！雪花秀高奢安瓶「四劑一套」重回年輕節奏

「40年了放過屏東人吧」　莊瑞雄指核三如潘朵拉盒：一開核二也要重啟

中國房東「日本狂漲租金2倍」住戶反彈掀風波！律師揭背後法律差異

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　鄰居目睹嚇瘋

新港首座公立住宿式長照機構動土 　116年完工

一天3位爸爸報喜！李凱威喜迎二寶湊「好」字　兄妹未來當同學

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

政治熱門新聞

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

白委大離題質詢卓榮泰　不甩韓國瑜制止嗆「尊重我」就是要講完

快訊／扁嫂吳淑珍「台南住處昏倒命危」！　送醫途中恢復心跳

台灣20藝人涉唱和中共　陸委會鬆口查處進度：近期裁處

賴清德民調重挫　呂秀蓮建議「辭去黨主席」

民進黨前議員肝癌病逝　享年58歲

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

即／扁嫂昏迷一度命危！最新病況曝

馬英九：賴清德不提抗戰讓人憤怒失望　已經不配擔任中華民國總統

政院嗆蔣萬安沒格調　北市狠酸「快樂在一起」

國民黨廣告藏11哏　3句話再開酸

快訊／吳淑珍送醫一度命危！　陳致中回應了

爆郭智輝「快樂宴」遭經濟部喊告　侯漢廷再拋證據：有錯現在就告

更多熱門

相關新聞

「反核讓台灣付出代價！」　童子賢：823告訴政府我們挺核三延役

「反核讓台灣付出代價！」　童子賢：823告訴政府我們挺核三延役

核三延役公投電視政見發表會第5場今（15日）舉行，正方代表人、和碩聯合科技董事長童子賢直言，台灣因為過去錯誤反核政策，付出很高的代價，尤其廢除核二、核三之後，規劃使用已除役的麥寮燃燒煤火力發電廠，跟燒煤的興達火力發電廠，來支援發電，這更是荒謬，呼籲大家823支持核三延役公投，「告訴我們的政府，我們讚成核三延役」。

快訊／吳淑珍送醫一度命危！　陳致中回應了

快訊／吳淑珍送醫一度命危！　陳致中回應了

核三公投假議題　拉下內閣才是藍白真正目的

核三公投假議題　拉下內閣才是藍白真正目的

陳瑩、莊瑞雄為台東農損發聲　農業部今公告救助「全縣全品項」

陳瑩、莊瑞雄為台東農損發聲　農業部今公告救助「全縣全品項」

屏東女騎士追撞貨車　送醫搶救不治

屏東女騎士追撞貨車　送醫搶救不治

關鍵字：

莊瑞雄民進黨童子賢核三延役公投屏東

讀者迴響

熱門新聞

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

一家五口墜谷！明知危險拒賠　她怒：400萬也要A

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽回應

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

更多

最夯影音

更多

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面