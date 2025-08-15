「40年了放過屏東人吧」　莊瑞雄指核三如潘朵拉盒：一開核二也要重啟

▲核三延役公投電視政見發表會第5場今天舉行，反方代表綠委莊瑞雄 。（圖／翻攝直播畫面）



記者杜冠霖／台北報導

核三重啟公投將於8月23日投開票，今（15日）第五輪說明會，正方代表為和碩董事長童子賢、反方代表綠委莊瑞雄，莊瑞雄在第一輪發言時表示，全世界沒有一個核電廠重啟過，2012年台電工程人員在花蓮秀林鄉地質探勘、要做高階核廢料場選址，秀林鄉長帶著高金素梅、鄭天財、蕭美琴去台電抗議，台電總經理出來道歉，他們在捍衛自己的故鄉，將心比心，屏東核三廠已經為台灣社會貢獻40年經濟發展，如果核三重啟，依照董事長邏輯，核二也要重啟，等於打開潘朵拉盒子，搞不好核一、核四都要重啟。

莊瑞雄指出，童子賢說政府不該草率關掉核三，此言差矣，核三營運40年時間到了，本來就要除役，要重啟會有另一段程序，全世界沒有一個核電廠重啟過，有延役的、但就是沒有重啟的，屏東核三廠已經為台灣社會貢獻40年經濟發展，減碳、救地球我都同意，但誰來救屏東？

對於童子賢說法，莊瑞雄指出，企業家看法有所不同、政客立場也可以翻來覆去，1977年蔣經國在墾丁規劃了國家公園，隔年就在旁邊放了兩顆大鳳梨（核電廠），既然科學理性務實，怎麼會1977年蓋國家公園、隔年旁邊就蓋核電廠？40年了，可以放過屏東鄉親了嗎？

莊瑞雄舉例，2012年花蓮秀林鄉，台電工程人員在太魯閣國家公園旁地質探勘、要做高階核廢料場選址，秀林鄉長帶著高金素梅、鄭天財、蕭美琴去台電抗議，台電總經理出來道歉，他們在捍衛自己的故鄉，將心比心，如果童子賢董事長2012年知道故鄉要蓋高階核廢料廠，會贊成嗎？童子賢董事長有空可以去屏東走走，這是多漂亮的地方，屏東人已經為台灣經濟貢獻40年，真的不要再去了，如果核三重啟，依照董事長邏輯，核二也要重啟，等於打開潘朵拉盒子，搞不好核一、核四都要重啟。

莊瑞雄也提到，兩天前黃國昌委員拜會蔣萬安市長，蔣萬安說台北很多營運總部會缺電，贊成核三繼續延役，聽了差點吐血，台北市缺電、屏東核三繼續發電，把屏東當成40年的熱水器，燒了40年熱水器不想繼續了，台北人卻說不行，要繼續燒開水送到台北，屏東人就要問了，台北旁邊不就有核一、核二？這公平嗎？

莊瑞雄指出，童子賢董事長著墨經濟發展，但有些人追求的不是經濟發展，有的人只想平安長大、找個工作賺錢、組成家庭過日子，這樣就很好的人生了，不一定要像董事長做那麼大事業、也沒有用那麼多乾淨能源，董事長說要乾淨能源要救地球，「好啊去救啊，但不能為了救地球傷害我的故鄉啊！沒有道理啊！」

對於提案過程，莊瑞雄直言，核三要不要重啟、要不要公投，提案到通過只要一個月，有學者專家出來發表意見嗎？提案人有問地方的聲音嗎？這兩天說民調75%贊成核三運轉，這不是共識也不會是共識，而是集體幻象會走向滅亡，今天不是公投要不要吃飯，而是要不要玩俄羅斯輪盤，怎麼是全國同胞一起決定核三廠命運？

莊瑞雄指出，成功企業家很有能力、偉大政客很有說服力，但是潘朵拉盒子一打開，今天是核三，接下來就是核二，每個人都可以提出自己的看法，「但自己的家園不容破壞，屏東已經為台灣貢獻40年，放過我們吧！」

