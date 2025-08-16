　
    • 　
>
楊柳襲台！富里鄉金針菜達現金救助標準　8／16起受理申請

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率農業處同仁會同相關單位至富里六十石山現勘受災情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚率農業處同仁會同相關單位至富里六十石山現勘受災情形。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

受楊柳颱風強風豪雨影響，花蓮富里鄉金針花有落花、花苞水傷及折斷等情形，縣長徐榛蔚14日率農業處同仁會同花蓮區農改場、農糧署東區分署至富里六十石山現勘，評估被害面積約40公頃、平均損害程度20%，已達現金救助啟動標準。農業部即於8月15日公告富里鄉金針菜為楊柳颱風農業天然災害現金救助地區。

徐榛蔚表示，颱風來襲期間即請各單位注意本縣農友的農作情形，更是第一時間責成農業處與各單位掌握災情，並迅速啟動勘災機制。受災農友可自114年8月16日起至114年8月29日止（受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日），到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率農業處同仁會同相關單位至富里六十石山現勘受災情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

農業處長陳淑雯說明，「金針菜」救助額度每公頃為2萬9,600元。農友申請現金救助時，請依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象應符合下列規定：一、符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民（實際從事農作生產之自然人）；二、申報項目損失率達20%以上者，依該救助項目之救助額度予以救助；未達20%者不予救助；三、短期作農產品於同產季，救助以一次為限。

徐榛蔚也再次呼籲，請符合申請資格的農友儘速於8月29日前至公所辦理，切勿延誤權益。她也提醒，農友如有發現農作受天然災害影響，請即時向當地公所通報，並可多加利用農業部開發之「農產業天然災害現地照相App」，記錄災損情形，以利公所查證作業；同時請基層公所積極動員勘查與拍照取證作業，加速後續復耕與救助流程，共同守護農民權益與農業生產安全。
 

