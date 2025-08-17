童子賢提派系為綠電開槍　莊瑞雄嗆：核廢料放天母他搞不好第一個反抗

▲民進黨立委莊瑞雄。（圖／立委莊瑞雄國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

和碩董事長童子賢今（17日）勸告民進黨立委莊瑞雄，若為綠電發生開槍、地方派系爭奪，那這就是地方政治不清廉；若科技競爭能力不如別人、國家經濟衰退，就變成二流國家。對此，莊瑞雄回應，經濟發展固然重要，但核安與核廢料處理若避而不談，這樣的能源論述根本無法獲得人民認同。莊瑞雄更嗆，若把核廢料放在童子賢天母的14棟豪宅旁，「他搞不好是第一個反抗的人。」

中選會第5場「核三延役」公投意見發表會正方代表、和碩董事長童子賢今（17日）表示，他很想勸告民進黨立委莊瑞雄，政治清廉、環境保護做得好，是一流國家象徵，但環境破壞、滿山遍野的山林被砍伐，如果為了綠電發生開槍、地方派系爭奪，那這就是地方政治不清廉，如果科技競爭能力不如別人、國家經濟衰退，就變成二流國家，「你住在二流國家，身為二流國家國民，那就全台灣的百姓就淪為二等國民」。

對此，莊瑞雄回應，全台灣沒有人應該是二等公民，那大家都是平等的情況下，為什麼要屏東、蘭嶼去承擔著核廢料與核電廠就在我家的風險。企業家的利潤算盤外界都能理解，但若只會畫大餅、講空話，卻對核能風險隻字不提，就是踐踏人民信任。「能源轉型不是喊口號，更不是拿人民安全去賭！」核能風險不僅是科學數據，更是牽涉人民生命與土地永續的現實危機。

對於童子賢以「派系」批評，莊瑞雄回擊，「誰跟他搞派系！」並澄清自己並非代表民進黨參與辯論，而是受台灣綠黨之邀。重大能源政策若透過公投來決定，他並不反對，但若用多數民意強行決定核廢料放在哪裡，「這就是霸凌！」

莊瑞雄直言，若今天是核一、核二廠所在地，雙北居民的態度一定不同；若要把核廢料放在童子賢位於天母的14棟豪宅旁，「他搞不好是第一個反抗的人。」過去政府曾規劃將低階核廢料放置於金門烏坵，但金門縣政府明確回應這違反「住民自決原則」。烏坵人口僅占金門不到1%，卻要全縣公投來決定是否放置核廢料，這完全不合理。

「烏坵這麼清楚的案例，為什麼那些賺了大錢的企業家，還有自詡有學識的政客，卻連這一點都避而不談？」莊瑞雄痛批，這顯示部分人錢賺多了、握有一點權力，卻毫無社會責任與道德勇氣，連面對核安、核廢料的質疑都不敢正面回應。

最後，莊瑞雄呼籲，若核能真如支持者所言「滴水不漏」，那就讓每個縣市公平承擔，而不是一再把髒活推給弱勢地區，還美其名是「為了經濟發展」。核安、核廢料問題，就是政客的道德勇氣、企業家社會責任與良心的拉扯，若真心為台灣的經濟與能源未來著想，就請先拿出具體可信的解方，而不是用空洞的口號與傲慢態度，踐踏人民的信任與長期犧牲。