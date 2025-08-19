颱風重創嘉義縣　縣府攜手百工利他協會啟動修繕計畫

▲災區民宅屋頂遭颱風吹飛，縣府攜手百工修繕利他協會復原，翁章梁由百工利他協會理事長鄭介維（圖左）視察鹿草災況 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

丹娜絲颱風重創嘉義縣，多處民宅嚴重受損，嘉義縣政府和各界積極媒合嘉義縣百工利他協會進行修繕，縣長翁章梁19日與縣議員江佩曄、楊秀琴、以及百工利他協會理事長鄭介維前往勘查修繕作業情形，並表達對災民慰問之意。

鹿草鄉受災屋主表示，颱風吹走屋頂後，住宅無法居住，扣除生活所需皆無餘力支應修繕費用，感謝楊秀琴議員及嚴珮瑜鄉長轉介協會修繕。

水上鄉受災屋主則說，屋頂全部掀飛後，家裡從平房變成「透天」，目前只能借住親友家，生活極為不便，感謝政府協助媒合修繕資源，盼早日回到家中。

翁章梁指出，颱風造成縣內多處房屋毀損，屋頂及外牆受損面積未達20平方米，以及受損超過20平方米未達100平方米的房屋陸續呈報，縣府已受理8000多件申請，中央也緊急調派115個工班支援。

目前修繕過程仍面臨缺工缺料問題，將由各鄉鎮公所協助媒合工班與屋主，工程費用由雙方合意後施工，弱勢家戶則提供免費修繕服務。

嘉義縣政府建立「嘉義縣一站式便民服務」網站，民眾可進入該網站，點選「丹娜絲颱風風災住屋毀損慰助金申請」，符合資格者可獲得對應慰問金。

勞工暨青年發展處長陳奕翰說明，感謝嘉義縣總工會、營造業工會、鐵工業工會等相關人員協助修繕事務，讓弱勢個案早日回到家中，近期缺工問題嚴重，再次感謝協會排除萬難規劃修繕案。

理事長鄭介維說，感謝嘉義城隍廟及每位捐款給協會的善心人士，每件修繕案都是各界共同協力才能順利完成，協會會秉持服務初衷，盡力去協助弱勢家戶。