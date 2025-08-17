已2成村里長取得防災士證書　內政部補助地方拚年底全數通過

▲內政部補助地方政府辦理村里長防災士培訓專班，盼年底前全數取得防災士證書。（圖／內政部提供）

記者詹詠淇／台北報導

台灣位處颱風、地震等天災頻繁地帶，有必要強化社區民眾面對災害應變韌性，內政部今（17日）表示，已獲行政院同意並於本年8月1日函頒補助地方政府辦理村里長防災士培訓專班，防災士訓練是培力自救救人、社區互助的能力，將持續培訓村里長防災士，帶動社區民眾重視防災事務，加強村里、社區災害應變及災後復原能量，建構全社會防衛韌性。

內政部指出，近期丹娜絲颱風造成嘉南重大災情，緊接著薇帕颱風、豪雨，考驗各級政府災害應變韌性，更顯示加強村里、社區等防災應變量能的重要性。

為厚植社區災害防救及災後復原能量，內政部表示，除透過「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」擴大各種民間行業、團體納入防災士訓練對象，更重視村里長在第一線協助各級政府辦理民防、災害防救等工作，並對村里、社區民眾參與防災事務具有影響力，因此專案補助地方政府辦理村里長防災士培訓專班，提升村里長本身並建構村里層級防災應變量能。

內政部說明，自111年推動「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」以來，截至本年6月統計，全國村里長7,748位中取得防災士證書已達1,583位。為再提升村里長防災士培訓量，特向行政院爭取補助地方政府辦理村里長防災士培訓專班，促使地方政府重視加強村里長等第一線人員防災應變能力，期達成全國村里長都取得防災士證書的目標。

內政部表示，將持續協調督促地方政府民政局處、消防局合作儘速推動村里長防災士培訓專班，期透過村里長的影響力，推動建構村里、社區民眾的災害應變量能。