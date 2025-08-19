　
國際

颶風艾琳掀「海嘯級巨浪」！浪高6公尺襲美東沿岸　美發布裂流警告

▲▼颶風艾琳。（圖／翻攝NOAA）

▲▼颶風艾琳。（圖／翻攝NOAA）

記者閔文昱／綜合報導

今年大西洋第一個颶風「艾琳」（Erin）在短短24小時內，迅速從一級暴風增長至五級颶風，史上罕見，如今已經減弱為三級颶風。美國國家氣象局（NWS）在當地時間19日發布警告，艾琳所引發的巨浪與裂流（又稱離岸流）將自周二起橫掃美國東岸、百慕達與加拿大大西洋沿岸，浪高可逼近6公尺，恐造成沿岸嚴重侵蝕與海水倒灌。

根據《CNN》報導，北卡羅來納外灘群島（Outer Banks）被點名為重災區，當地已宣布進入緊急狀態，並對哈特拉斯島（Hatteras, Cape）、歐克拉寇克島（Ocracoke Island）下達強制撤離令。官方警告，部分道路將因巨浪覆沒數日無法通行，海岸線住宅更面臨直接被海浪「吞沒」的風險。

▲▼颶風艾琳。（圖／翻攝NOAA）

氣象專家指出，即便艾琳遠在海上，其龐大風場仍能「製造遠距離殺傷力」，巨浪會在退潮與漲潮交替間衝擊沙洲與港灣，掏空海灘結構，加速海岸線後退。美國國家颶風中心警告，從佛州到新英格蘭，全長數千公里的海岸線將在未來三日出現危險裂流，即便天空放晴，海浪也可能奪命。

事實上，今年光是裂流就已在美國造成至少44人死亡，高於閃電與龍捲風致死總和。當局提醒，遊客與當地居民務必遵守封海或警戒指示，「這不是適合下水的一周」。專家並強調，若不幸捲入裂流，切勿硬游向岸邊，應沿著水流方向橫向游動，才有機會脫險。

▼颶風艾琳巨浪警報。（圖／美國國家氣象局）

▲颶風艾琳巨浪警報。（圖／美國國家氣象局）

脂肪肝有救！研究揭芝麻油「助減重、控血糖」　效果遠勝橄欖油

颶風艾琳掀「海嘯級巨浪」！浪高6公尺襲美東沿岸　美發布裂流警告

颶風艾琳掀「海嘯級巨浪」！浪高6公尺襲美東沿岸　美發布裂流警告

颶風艾琳掀「海嘯級巨浪」！浪高6公尺襲美東沿岸　美發布裂流警告

