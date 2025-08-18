新北瑞芳龍潭里防災演練　居民實戰模擬災害應變

▲新北社會局與消防局結合臺灣大學專業團隊，於瑞芳龍潭里推動「防災社區工作坊」。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2024年山陀兒颱風重創北海岸，瑞芳區龍潭里傳出嚴重淹水災情。為提升社區防災韌性，新北市政府社會局、消防局與瑞芳區公所攜手臺灣大學氣候天氣災害研究中心，今年在龍潭里推動為期6個月的「防災社區工作坊」，並於瑞龍市民活動中心舉行實地演練，模擬災後應變流程，展現社區自主防災成果。

此次演練以「地震後強降雨引發淹水」為情境，由里民親自參與，分組操作自主應變、CPR與AED急救、災情通報、初期滅火及避難收容處所開設等項目。過程中，居民迅速分工，模擬疏散弱勢鄰居、通報災情及使用滅火器，展現社區面對複合式災害的行動力。

▲瑞芳區龍潭里在瑞龍市民活動中心舉行防災演練。



社會局副局長吳淑芳表示，演練特別參考龍潭里過往淹水紀錄設計情境，並新增避難收容處所開設訓練，透過「專業團隊指導＋社區實作」模式，讓居民熟悉應變流程，同時確保災時有臨時安置據點。

瑞芳區長楊勝閔指出，去年颱風暴露里內防災弱點，此次工作坊結合災點勘查與對策研擬，不僅提升居民救災技能，更凝聚社區互助意識。龍潭里長陳淑霞也分享，里內巷弄狹小，救災難度高，透過防災編組與實作訓練，居民已能更迅速判斷風險並採取行動。

消防局副局長陳國忠強調「防災重於救災，離災優於防災」，肯定龍潭里結合學術資源與在地參與的模式，逐步形塑防災社區典範。未來市府將持續推動類似計畫，強化新北各高風險區域的災害應變能力。

▲社會局副局長吳淑芳（右2）與消防局副局長陳國忠（左2）及瑞芳區長楊勝閔（左1）參與防災社區演練。

▲龍潭里長陳淑霞（左2）與里民一起製作社區環境診斷地圖。