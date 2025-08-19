幕後／新北選情成熱點　綠營接近定於一尊、估黃國昌是煙霧彈

▲2026新北市長選戰熱門人選，李四川、黃國昌、蘇巧慧、劉和然、林右昌。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席黃國昌、台北市副市長李四川先後宣布投入新北市長選戰，年代民調中心18日公布最新民調，綠營兩個可能人選蘇巧慧、林右昌都落後李四川、勝過黃國昌，而林右昌在726大罷免挫敗後已經沉潛多時，更傳出斷了參選念想。雖有派系人士認為，林仍有一定競爭力，但地方人士研判，林辭秘書長後，幾乎地方沒有行程，被解讀在2026新北市長一戰已經出局，「基本上在新北已經定於一尊，就是蘇巧慧」。至於藍營不可能不參戰，但藍白共推黃國昌參選的機率低，黃可能只是煙霧彈。

政壇盛傳的5名潛在新北市長人選，民調顯示，如果藍營推李四川，綠都呈現落後，蘇巧慧落後8.5個百分點、林右昌落後10.8個百分點。如果藍營推新北市副市長劉和然，綠都呈現領先。如果藍白共推近期正式表態的黃國昌，也都呈現領先，蘇巧慧領先5.8個百分點、林右昌領先7.5個百分點。

而726大罷免失敗後，林右昌向民進黨主席賴清德請辭獲准，由於先前傳出林右昌若能在大罷免交出亮眼成績單，會「華麗轉身」投入新北市長初選，如今罷免失敗，外界也好奇他是否還會留著新北念想。據了解，林右昌儘管在726罷免後期帶領黨公職全力衝刺花蓮罷情，但仍不忘回防新北、與新北罷團開會討論戰術，也利用新北正國會系統幫忙跑基層；但就在他辭去秘書長一職後就在新北「消聲匿跡」，沒有任何動作。

對於蘇、林二人參選情勢，有派系人士指出，林右昌雖對爭取初選態度放緩、暫無積極爭取態勢，惟最新民調顯示，林與有意角逐新北市長的立委蘇巧慧支持度僅差3個百分點，對黃國昌更具壓制力，地方看好林在新北一役仍大有可為。

然而，另有地方人士分析，林右昌希望避免重蹈罷樑失敗的覆轍，前期在大罷免運動中刻意保持距離，後來以「與公民同行」論述參戰，然而726結果一敗塗地，讓林進退失據，只好引咎辭去秘書長一職，之後也幾乎沒有地方行程，被地方解讀在2026新北市長一戰已經出局，「基本上在新北已經定於一尊」。

黨內人士斷言，可以先排除藍白共推黃國昌的可能，「國民黨不可能不參戰」，如果依照黨內初選的規則，都贏過對手的話，就單純比數字大小，而在這份最新民調中，蘇、林都贏過黃國昌、都敗給李四川，數字上都是蘇巧慧領先，若兩人互比，蘇也領先9.7個百分點，可以判斷蘇巧慧除能催出綠票外，也較能吸引藍、白的支持者。