　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／新北選情成熱點　綠營接近定於一尊、估黃國昌是煙霧彈

▲▼2026新北市長選戰熱門人選，李四川、黃國昌、蘇巧慧、劉和然、林右昌。（圖／資料照）

▲2026新北市長選戰熱門人選，李四川、黃國昌、蘇巧慧、劉和然、林右昌。（圖／資料照）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席黃國昌、台北市副市長李四川先後宣布投入新北市長選戰，年代民調中心18日公布最新民調，綠營兩個可能人選蘇巧慧、林右昌都落後李四川、勝過黃國昌，而林右昌在726大罷免挫敗後已經沉潛多時，更傳出斷了參選念想。雖有派系人士認為，林仍有一定競爭力，但地方人士研判，林辭秘書長後，幾乎地方沒有行程，被解讀在2026新北市長一戰已經出局，「基本上在新北已經定於一尊，就是蘇巧慧」。至於藍營不可能不參戰，但藍白共推黃國昌參選的機率低，黃可能只是煙霧彈。

政壇盛傳的5名潛在新北市長人選，民調顯示，如果藍營推李四川，綠都呈現落後，蘇巧慧落後8.5個百分點、林右昌落後10.8個百分點。如果藍營推新北市副市長劉和然，綠都呈現領先。如果藍白共推近期正式表態的黃國昌，也都呈現領先，蘇巧慧領先5.8個百分點、林右昌領先7.5個百分點。

而726大罷免失敗後，林右昌向民進黨主席賴清德請辭獲准，由於先前傳出林右昌若能在大罷免交出亮眼成績單，會「華麗轉身」投入新北市長初選，如今罷免失敗，外界也好奇他是否還會留著新北念想。據了解，林右昌儘管在726罷免後期帶領黨公職全力衝刺花蓮罷情，但仍不忘回防新北、與新北罷團開會討論戰術，也利用新北正國會系統幫忙跑基層；但就在他辭去秘書長一職後就在新北「消聲匿跡」，沒有任何動作。

對於蘇、林二人參選情勢，有派系人士指出，林右昌雖對爭取初選態度放緩、暫無積極爭取態勢，惟最新民調顯示，林與有意角逐新北市長的立委蘇巧慧支持度僅差3個百分點，對黃國昌更具壓制力，地方看好林在新北一役仍大有可為。

然而，另有地方人士分析，林右昌希望避免重蹈罷樑失敗的覆轍，前期在大罷免運動中刻意保持距離，後來以「與公民同行」論述參戰，然而726結果一敗塗地，讓林進退失據，只好引咎辭去秘書長一職，之後也幾乎沒有地方行程，被地方解讀在2026新北市長一戰已經出局，「基本上在新北已經定於一尊」。

黨內人士斷言，可以先排除藍白共推黃國昌的可能，「國民黨不可能不參戰」，如果依照黨內初選的規則，都贏過對手的話，就單純比數字大小，而在這份最新民調中，蘇、林都贏過黃國昌、都敗給李四川，數字上都是蘇巧慧領先，若兩人互比，蘇也領先9.7個百分點，可以判斷蘇巧慧除能催出綠票外，也較能吸引藍、白的支持者。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／工具機百德遭爆「做四休三」　公司晚間急發重訊！
波音客機「引擎狂噴火」傳爆炸聲！
快訊／友達收購爆內線交易！　凌華董座等9人遭搜索約談
柯文哲自比「再關下去會成曼德拉」　咬牙切齒連續嗆檢
張雁名拍戲一半突失禁「穢物外洩」　異味瀰漫片場：內褲全毀
台男去買春！東京站壁女「2年賺1億」：恩客7成是外國人
全球首例！42歲男靠手術「治癒糖尿病」　擺脫37年胰島素

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

日記者質疑隱瞞核能重要事實　民進黨引多篇日媒報導佐證

資深外交官涉性騷遭彈劾　被害者隱忍8年：還可感受到噁心汗臭味

楊柳颱風重創台東體中棒球場　綠委現勘籲盡速復原讓球員安心受訓

幕後／新北選情成熱點　綠營接近定於一尊、估黃國昌是煙霧彈

綠委拜託協商速過追加預算、普發1萬修正案　韓國瑜：我越來越重要

特別條例修正案有望週五逕付二讀　國民黨團：普發一萬不要再拖

台星雙邊貿易額創新高　擬續簽「避免雙重課稅協議」

年代民調／李四川選新北橫掃民進黨　黃國昌碰綠營皆輸5百分點以上

張善政「不含不動產」身價破億　出席桃園音樂節「微笑」未回應

卓榮泰要蔣萬安「慢慢學」　國民黨：學面對關稅「安心睡」？

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

日記者質疑隱瞞核能重要事實　民進黨引多篇日媒報導佐證

資深外交官涉性騷遭彈劾　被害者隱忍8年：還可感受到噁心汗臭味

楊柳颱風重創台東體中棒球場　綠委現勘籲盡速復原讓球員安心受訓

幕後／新北選情成熱點　綠營接近定於一尊、估黃國昌是煙霧彈

綠委拜託協商速過追加預算、普發1萬修正案　韓國瑜：我越來越重要

特別條例修正案有望週五逕付二讀　國民黨團：普發一萬不要再拖

台星雙邊貿易額創新高　擬續簽「避免雙重課稅協議」

年代民調／李四川選新北橫掃民進黨　黃國昌碰綠營皆輸5百分點以上

張善政「不含不動產」身價破億　出席桃園音樂節「微笑」未回應

卓榮泰要蔣萬安「慢慢學」　國民黨：學面對關稅「安心睡」？

日記者質疑隱瞞核能重要事實　民進黨引多篇日媒報導佐證

男子半夜潛入民宅「偷抽女子血液」　他向法官辯稱：可以舒壓

訂房3人住「當天硬要擠9人」拒絕補差額　他怒刷1星負評！老闆喊冤

鈴木駿輔開箱未定　陳金鋒謹慎看待洋將升降：不是開玩笑

啦啦隊女神張晴挑戰「綠光舞台劇」　壓力淚崩「24小時緊握劇本」

差點被川普趕出去！　比利時學霸公主「可繼續在哈佛念書」

北動棕熊「小喬」今不幸離世　腫瘤轉移痛苦同仁含淚放手

新光三越中秋禮品預購開跑　獨家品項、IP聯名還有寵物月餅禮盒

Range Rover Sport SV大鵬灣賽道體驗　635匹全能身手令人驚艷！

快訊／工具機百德遭爆「做四休三」　公司急喊8／18恢復正常

【違規最大聲】女三寶逆向超車遭叭氣炸：你騎中間在想心事？

政治熱門新聞

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

花蓮罷團突發聲明「不銷毀志工協議」　罷免支持者急喊：把個資還我

揭普發1萬殺招在後面！　沈伯洋示警：國民黨要讓社會變得不公平

快訊／表態願意選新北市長　李四川：若明年要我承擔不會排斥

韓YTR「韓國不敢開冷氣！台灣想開就開」　他：不是有便宜核電？

蔣萬安喊話賴清德「找童子賢組閣」　總統府：先回應濫用特權爭議

罷免失敗挨告　「敲羅」領銜人：錯愕

綠下任高雄市長賴清德心有所屬？　知情人士：有心人士操作

獨／公積金帳本曝　起底北市義交報復黑幕

民進黨粉專稱日本核電重啟有變數　日記者留言轟：隱瞞事實

為公投槓上黃國昌　李正皓嗆賭：過門檻我是小丑、沒過你2026不選

習近平允諾川普任內不攻台　外交部：台灣安全必須靠自己努力

國民黨《四賤客》萊爾校長埋5哏　網友都點頭，有料

遭控濫用特權　北市：總統府趕快拿出證據

更多熱門

相關新聞

卓榮泰要蔣萬安「慢慢學」　國民黨開嗆了

卓榮泰要蔣萬安「慢慢學」　國民黨開嗆了

台北市長蔣萬安昨晚喊話賴清德總統應找和碩董事長童子賢組閣，卻被行政院長卓榮泰反嗆，最近言行常脫離市政，不要著急慢慢學習。國民黨今（19日）對此諷刺，要全民跟卓榮泰一起學習面對關稅來襲，叫大家「安心睡」？

台日青年局歷來最大規模交流　陳冠廷：開拓台日政策合作機制

台日青年局歷來最大規模交流　陳冠廷：開拓台日政策合作機制

國民黨部偽造連署4千多份「34被告全認罪」　認受黨中央壓力自作聰明

國民黨部偽造連署4千多份「34被告全認罪」　認受黨中央壓力自作聰明

民進黨粉專稱日本核電重啟有變數　日記者留言轟：隱瞞事實

民進黨粉專稱日本核電重啟有變數　日記者留言轟：隱瞞事實

李四川鬆口願出戰2026新北市長！　劉和然、洪孟楷回應了

李四川鬆口願出戰2026新北市長！　劉和然、洪孟楷回應了

關鍵字：

新北市長蘇巧慧林右昌李四川民進黨國民黨民眾黨黃國昌劉和然

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

盛品儒肝癌病逝享年48歲

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

關稅大海嘯來了！又一大廠宣布「營運到年底」

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面