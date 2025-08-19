民進黨粉專稱日本核電重啟有變數　日記者留言轟：隱瞞事實

▲民進黨粉專發文遭日記者留言重批。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

記者郭運興／台北報導

民眾黨力推的823核三延役公投進入倒數，民進黨18日貼出多張反核圖卡，批評「國眾別再造謠，拿公投綁架台灣」，但內容提及「核電是國際難題」、「日本志賀二號機在2024年能登半島大地震後，重啟增添變數」引起日本能源記者Kosuke Ebi不滿，留言重批「向台灣民眾扭曲日本核能態勢，並將其用於內政目的，是錯誤的」。他也強調，隱瞞重要事實，迫使國民作出選擇，將會對日台友好造成不良影響，雖然可以理解反核的情感，但請如實傳達事實。

民進黨粉絲專業18日貼出多張反核圖卡，包括「核電不是國際趨勢，而是國際難題」、「核電根本不便宜」、「停電不是缺電，是電網事故」、「高核電國家，電價更高」、「戰爭中，核電最脆弱」、「台灣要發展AI不缺電」、「阻擋存放核廢料的，就是國民黨」。

民進黨粉專表示，能源真相只有一個，國眾別再造謠，拿公投綁架台灣！核電廠重啟議題事關重大，民進黨態度始終不變，必須以「兩個必須」、「三個前提」審慎以對。呼籲8月23日，請投下「不同意」！拒絕國眾用核電綁架台灣的未來！

而民進黨粉專的文中提到，日本志賀二號機在2024年能登半島大地震後，重啟增添變數；敦賀二號機因活斷層疑慮，重啟被否決；柏崎刈羽六、七號機：地方反彈、反恐設施不足，重啟仍有阻礙。核安問題、地方反彈，哪有國民黨說得那麼簡單？

此貼文引起日本能源記者Kosuke Ebi不滿，在此篇貼文留言重批，「我是日本的能源專門記者。我尊重並讚賞民主進步黨對日親善。然而，向台灣民眾扭曲日本核能態勢，並將其用於內政目的，則是錯誤的」。

Kosuke Ebi指出，例如關於志賀2號機，能登半島地震所獲得的知見將會在今後的運轉中加以活用。有關斷層的活動性，科學上已確認與地震前的評估一致，並無問題，因此並不存在「增添變數」的情況。

Kosuke Ebi提到，在2025年所作出的日本內閣會議決定的能源基本計畫中，規定為了因應脫碳與電力需求，將最大限度地活用核能。

Kosuke Ebi直言，隱瞞如此重要的事實，卻迫使國民作出選擇，將會對台灣的未來與日台友好造成不良影響。雖然可以理解反核的情感，但請如實傳達事實。

有網友憂心是否會被貼標籤視為藍白側翼網軍，Kosuke Ebi則回覆，「我並不是綠藍白任何一方的支持者，而是中立的。當然也不是中共的支持者，在「核食」問題上，我曾是親綠反藍，我始終站在尊重事實和科學的台灣網友這一邊」。

Kosuke Ebi的留言一出，已突破1500人按讚、破百則留言，挺核人士黃士修留言表示「必須推，日本記者直接打臉台灣執政黨造謠」、國民黨立委徐巧芯也截圖分享表示「哇降智圖卡大失敗」。