政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李四川鬆口願出戰2026新北市長！　劉和然、洪孟楷回應了

▲▼台北市副市長李四川回應內政部回函「北士科地上權轉移案」。（圖／記者黃國霖攝）

▲台北市副市長李四川。（圖／記者黃國霖攝）

記者崔至雲／台北報導

2026年地方選舉在即，台北市副市長李四川今（19日）表示，「若明年需要我承擔，我也不會排斥，一定會承擔。」被視為黨內潛在對手的立委洪孟楷說，身為新北隊一員，他支持最具民意者參選；新北市副市長劉和然也說，他會延續新北市長侯友宜的施政，全力以赴，顧好新北、保住新北。

李四川今日表態，「對我來講，我的態度從來沒有改變，國民黨裡面年輕人人才濟濟，如果年輕人能夠贏，當然是由他們出來選，如果到明年確實是要我承擔，我也不會排斥、我也會承擔。」

劉和然表示，李四川和他一樣都是事務官出身，國民黨確實人才濟濟，這是新北市的福氣。對市民來說，了解新北、實實在在做事才是最重要的，他會延續侯友宜的施政，全力以赴，顧好新北、保住新北，這是他的責任，也是對新北的使命，「大家有心為新北，都是好事」。

洪孟楷也說，李四川一直都是國民黨在新北不可忽視的人選，民調更長期居首，如今展現了承擔意願，身為新北隊一員，他堅定支持最具民意者參選，2026年更會中央地方共同配合、全力以赴。

洪孟楷強調，新北是六都重心，更是國民黨不能輸的戰場，不僅要守住，更要承接並提升歷任市長的建設成果，推動更大發展與福祉。這不只是選舉，更是展現團結、延續政績、迎向未來的關鍵時刻。
 

08/18 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

被視為2026新北市長熱門人選之一的台北市副市長李四川今（19日）首明確表態，若明年要他承擔，他也不會排斥，一定會承擔。對此，已表態投入新北市長選舉的民眾黨主席黃國昌回應表示，李四川願意一起打拚，應該是很好的事情，等到國民黨開始進行2026全國地方選舉布局時，在地方首長上，民眾黨本於最大誠意跟善意跟國民黨協商，透過民主、公開、透明機制，如果能合作，就共推一組候選人。

