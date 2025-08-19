李四川鬆口願出戰2026新北市長！　劉和然、洪孟楷回應了

▲台北市副市長李四川。（圖／記者黃國霖攝）



記者崔至雲／台北報導

2026年地方選舉在即，台北市副市長李四川今（19日）表示，「若明年需要我承擔，我也不會排斥，一定會承擔。」被視為黨內潛在對手的立委洪孟楷說，身為新北隊一員，他支持最具民意者參選；新北市副市長劉和然也說，他會延續新北市長侯友宜的施政，全力以赴，顧好新北、保住新北。

李四川今日表態，「對我來講，我的態度從來沒有改變，國民黨裡面年輕人人才濟濟，如果年輕人能夠贏，當然是由他們出來選，如果到明年確實是要我承擔，我也不會排斥、我也會承擔。」

劉和然表示，李四川和他一樣都是事務官出身，國民黨確實人才濟濟，這是新北市的福氣。對市民來說，了解新北、實實在在做事才是最重要的，他會延續侯友宜的施政，全力以赴，顧好新北、保住新北，這是他的責任，也是對新北的使命，「大家有心為新北，都是好事」。

洪孟楷也說，李四川一直都是國民黨在新北不可忽視的人選，民調更長期居首，如今展現了承擔意願，身為新北隊一員，他堅定支持最具民意者參選，2026年更會中央地方共同配合、全力以赴。

洪孟楷強調，新北是六都重心，更是國民黨不能輸的戰場，不僅要守住，更要承接並提升歷任市長的建設成果，推動更大發展與福祉。這不只是選舉，更是展現團結、延續政績、迎向未來的關鍵時刻。

