　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

開竅了？澤倫斯基改穿西裝　「連喊11次謝謝」川普超滿意

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基19日在白宮與美國總統川普會晤，兩人的互動出現戲劇性轉變。有別於2月針鋒相對的尷尬場面，這次澤倫斯基身穿黑色西裝現身，且在短短4分半的談話中向川普致謝超過10次，展現截然不同的外交策略，似乎成功贏得川普支持。

▲▼川普在白宮會面澤倫斯基後，雙方隨即與歐洲展開高峰會。（圖／路透）

▲ 澤倫斯基穿著一身黑色西裝與川普會晤。（圖／路透）

《福斯新聞》報導，澤倫斯基18日身穿全黑正裝，包括黑色襯衫和西裝外套，搭配長褲及戰鬥靴。這身穿搭立即獲得川普的讚賞，當時一名記者說道，「澤倫斯基總統，你穿這身西裝看起來棒極了，看起來很不錯」，川普也搭腔道，「我說了一樣的話。」

肢體語言專家詹姆斯（Judi James）分析指出，川普此次展現出「友善的父輩姿態」，不僅與澤倫斯基保持親近的身體距離，握手時還輕拍他的背部，顯示兩人關係明顯改善。澤倫斯基則展現高度配合的態度，甚至模仿川普的招牌坐姿，雙膝張開、雙手交握。

且澤倫斯基在短暫的公開談話中重複使用「感謝」一詞達11次之多，與他2月底和川普會晤時的表現形成強烈對比。當時澤倫斯基穿著休閒的黑色T恤，還因對川普態度強硬，被副總統范斯批評「不知感恩」和「不尊重」。

政治學者分析認為，澤倫斯基的服裝選擇具有戰略意義。水牛城大學政治學教授奈赫塞爾（Jacob Neiheisel）將其比喻為「邱吉爾防空警報服」，既能在緊急狀況下保持體面，也傳達出戰時背景下的現實考量。

澤倫斯基2月訪問白宮時便曾被記者詢問，「為何不穿西裝？你有西裝嗎？」據報白宮在此次會晤前曾向烏方官員確認澤倫斯基是否會穿西裝出席，烏克蘭設計師加薩諾娃（Elvira Gasanova）會前也預測，他在經歷「沒穿西裝爭議」後，會在服裝選擇上採取不同做法。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／8餐廳首度摘星！43家米其林一星完整名單公布
台鐵再釋職缺　起薪4萬「獎金最高4.4個月」
新北增4處科技執法！　最重罰6000
民進黨粉專稱日本核電重啟有變數　日記者留言轟：隱瞞事實
快訊／大同董座王光祥交棒　三立電視張榮華接任
快訊／大雷雨轟4地　持續1小時
快訊／天道盟盟主「鐵霸」等20人被抓　移送畫面曝
警察變黑道！太陽聯盟神秘副盟主麥可正面曝
九頭身議員戴寧「上銬搭囚車」台中女監服刑　將住進多人舍房
恐怖瞬間曝！水泥車一轉「直接輾死人」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

滿18歲就開OnlyFans 女「3小時賺3千萬」嗆：魯蛇才當上班族

台灣部隊500人登美軍「北方打擊」演訓！　美方證實：已合作多年

開竅了？澤倫斯基改穿西裝　「連喊11次謝謝」川普超滿意

雙普會「閉門2.5小時」談了什麼？　外媒：美官員臉色蒼白

19歲議員不會開車+母胎單身「當選議會領袖」！遭酸：我兒都比他強

南韓鐵路重大交通事故！７人檢修軌道「遭列車衝撞」　2人當場死亡

王室醜聞！挪威王儲繼子被控32罪「包括性侵」　最高恐判10年

道頓堀大火燒死2消防員！爆「消防安檢6項未通過」　受困原因曝

澤倫斯基：烏克蘭安全保障有望10天內敲定　鬆口戰後願舉行選舉

川普持股曝光！手握「輝達、蘋果」等公司股票　美媒質疑介入產業

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

滿18歲就開OnlyFans 女「3小時賺3千萬」嗆：魯蛇才當上班族

台灣部隊500人登美軍「北方打擊」演訓！　美方證實：已合作多年

開竅了？澤倫斯基改穿西裝　「連喊11次謝謝」川普超滿意

雙普會「閉門2.5小時」談了什麼？　外媒：美官員臉色蒼白

19歲議員不會開車+母胎單身「當選議會領袖」！遭酸：我兒都比他強

南韓鐵路重大交通事故！７人檢修軌道「遭列車衝撞」　2人當場死亡

王室醜聞！挪威王儲繼子被控32罪「包括性侵」　最高恐判10年

道頓堀大火燒死2消防員！爆「消防安檢6項未通過」　受困原因曝

澤倫斯基：烏克蘭安全保障有望10天內敲定　鬆口戰後願舉行選舉

川普持股曝光！手握「輝達、蘋果」等公司股票　美媒質疑介入產業

不斷更新／8餐廳首度摘星！台灣米其林43家一星完整名單公布

郭雪芙歐洲旅遊遭搭訕！充電20天「放飛外籍男友」　不過七夕原因曝光

六休一忙到爆炸！他動念「轉行保全」想躺平　一票搖頭勸三思

海盜王牌斯金斯愛看數據！　速球14吋「垂直位移」嚇壞藍鳥

滿18歲就開OnlyFans 女「3小時賺3千萬」嗆：魯蛇才當上班族

台星雙邊貿易額創新高　擬續簽「避免雙重課稅協議」

觀光客旅遊「首選為何不是台灣？」　YouTuber揭關鍵原因

台鐵招58名電務人員　起薪4萬「獎金最高4.4個月」

年代民調／李四川選新北橫掃民進黨　黃國昌碰綠營皆輸5百分點以上

萬海慈善快樂捐血日　21日、22日北中南12據點邀民眾挽袖捐熱血

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

國際熱門新聞

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

女1萬多賣掉舊沙發　事後發現錯失60萬

烏克蘭承諾付3兆元保護費！　買美國武器換安全保障

2日本遊客在菲律賓遭槍殺　駐菲代表處籲台人注意

大谷翔平人設翻車？　少棒女將爆他「「斜眼看人」」

快訊／軟銀宣布砸600億投資英特爾　盤後漲逾5%

日公司只錄取「40歲以上、零經驗」　原因曝光

2日男菲律賓街頭遭槍殺！兇嫌竟是導遊

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

快訊／普丁回覆川普：願意會見澤倫斯基

南韓鐵路重大交通事故！列車衝撞2工人慘死

快訊／川普：著手安排與普丁、澤倫斯基三方會議

颶風艾琳掀6公尺巨浪！美發布裂流警告

更多熱門

相關新聞

外媒：雙普會後「美官員臉色蒼白」

外媒：雙普會後「美官員臉色蒼白」

美俄領袖峰會15日結束後，川普團隊成員被目擊「面色蒼白、神情緊張」，普丁讓美國隨行人員「臉色蒼白」，不僅峰會提早結束，原訂的午餐計畫也被取消讓外界開始揣測2人談話內容。

澤倫斯基：烏克蘭安全保障有望10天內敲定

澤倫斯基：烏克蘭安全保障有望10天內敲定

川普持股曝！手握「輝達、蘋果」公司股票

川普持股曝！手握「輝達、蘋果」公司股票

習近平允諾川普任內不攻台　外交部：台灣安全必須靠自己努力

習近平允諾川普任內不攻台　外交部：台灣安全必須靠自己努力

疑美論在台蔓延　中國恐趁機推動統一

疑美論在台蔓延　中國恐趁機推動統一

關鍵字：

影音烏克蘭澤倫斯基川普外交西裝

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

關稅大海嘯來了！又一大廠宣布「營運到年底」

不是吃太多碳水！　醫曝「台灣人肥胖」真正原因

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面