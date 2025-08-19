開竅了？澤倫斯基改穿西裝　「連喊11次謝謝」川普超滿意

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基19日在白宮與美國總統川普會晤，兩人的互動出現戲劇性轉變。有別於2月針鋒相對的尷尬場面，這次澤倫斯基身穿黑色西裝現身，且在短短4分半的談話中向川普致謝超過10次，展現截然不同的外交策略，似乎成功贏得川普支持。

▲ 澤倫斯基穿著一身黑色西裝與川普會晤。（圖／路透）

《福斯新聞》報導，澤倫斯基18日身穿全黑正裝，包括黑色襯衫和西裝外套，搭配長褲及戰鬥靴。這身穿搭立即獲得川普的讚賞，當時一名記者說道，「澤倫斯基總統，你穿這身西裝看起來棒極了，看起來很不錯」，川普也搭腔道，「我說了一樣的話。」

肢體語言專家詹姆斯（Judi James）分析指出，川普此次展現出「友善的父輩姿態」，不僅與澤倫斯基保持親近的身體距離，握手時還輕拍他的背部，顯示兩人關係明顯改善。澤倫斯基則展現高度配合的態度，甚至模仿川普的招牌坐姿，雙膝張開、雙手交握。

且澤倫斯基在短暫的公開談話中重複使用「感謝」一詞達11次之多，與他2月底和川普會晤時的表現形成強烈對比。當時澤倫斯基穿著休閒的黑色T恤，還因對川普態度強硬，被副總統范斯批評「不知感恩」和「不尊重」。

政治學者分析認為，澤倫斯基的服裝選擇具有戰略意義。水牛城大學政治學教授奈赫塞爾（Jacob Neiheisel）將其比喻為「邱吉爾防空警報服」，既能在緊急狀況下保持體面，也傳達出戰時背景下的現實考量。

澤倫斯基2月訪問白宮時便曾被記者詢問，「為何不穿西裝？你有西裝嗎？」據報白宮在此次會晤前曾向烏方官員確認澤倫斯基是否會穿西裝出席，烏克蘭設計師加薩諾娃（Elvira Gasanova）會前也預測，他在經歷「沒穿西裝爭議」後，會在服裝選擇上採取不同做法。