雙普會「閉門2.5小時」談了什麼？　外媒：美官員臉色蒼白

記者吳美依／綜合報導

根據外國媒體消息，美俄領袖峰會15日結束後，川普團隊成員被目擊「面色蒼白、神情緊張」，此外會晤時間比預期更短，原定的午餐計畫也被取消，引發外界揣測。

川普與普丁15日在阿拉斯加會晤，但僅持續2.5小時就結束，遠遠短於克里姆林宮先前預估的6至7小時。

會後聯合記者會上，川普不尋常地讓普丁率先發言，他僅透露2人進行了「極富成效的會談」。此外，記者會也異常簡短，2名總統僅現身12分鐘便離去，而且拒絕回答任何媒體提問，會後的牛排與比目魚午餐也臨時取消。

NBC新聞白宮首席記者亞歷山大（Peter Alexander）指出，美國代表團許多成員的表情讓他印象深刻，官員們「雙眼睜大、臉色慘白」。白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）「看起來壓力很大且焦慮」，特使魏科夫（Steve Witkoff）則是「迅速進出會議室」。

MSNBC主持人希爾頓（Antonia Hylton）也說，許多在場的媒體團隊都表示，他們目睹李維特等政府官員，在看過閉門會談的情況後「臉色蒼白，幾乎可以說是帶著害怕的神情。」

前美國駐俄大使麥克法爾（Michael McFaul）分析，川普幕僚反應暗示「這次會面是一場大災難，比他們承認的還要嚴重」。