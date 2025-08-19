「疑美論」在台蔓延！　美智庫示警：中國恐趁機推動統一

▲美國智庫報告示警，疑美論正在台灣深化。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

華府智庫「德國馬歇爾基金會」台海專家葛來儀（Bonnie Glaser）示警，台灣社會「疑美論」持續深化，如果放任其擴散，恐讓北京趁機推動統一議程，「說服台灣民眾統一或許是最佳選項」。

該智庫18日刊出印太計畫主任葛來儀、實習生藍立雅共同撰寫文章「台灣對美國日增的不信任」，透過多項民調數據揭露台美關係警訊，也就是台灣人對美國的信心及好感度正在下滑，負面情緒與不信任感日益攀升。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）報告指出，今年2月至4月期間，40.5%台灣受訪者對美國抱持負面觀感，與去年7月的24.2%相比顯著攀升，認為美國是「不可信賴盟友」的受訪者比例也增加13.9％。

中研院歐美所3月「美國肖像」（American Portrait）民調更顯示，近6成民眾認為「美國不值得信任」，比前年增加近10%。

在上述2項民調中，均有逾4成民眾認為，如果真的發生台海衝突，美國不太可能、或者絕不會介入。





▲台美關係與兩岸局勢都備受國際關注。（示意圖／達志影像／美聯社）

葛來儀與藍立雅認為，川普對台灣課徵關稅，可能是美國形象受損的關鍵因素。台灣民意基金會4月調查發現，逾8成民眾認為美國對等關稅「不合理」，86.4%受訪者擔心衝擊台灣經濟。此外，川普政府施壓台積電赴美設廠，也讓多數台灣人擔心「矽盾」防護力被削弱。

文章警告，若台灣民意轉向持續下去，甚至進一步惡化，可能損害美國利益，甚至給予中國推動統一的機會，說服台灣民眾依照北京條件統一，就是唯一且最好的選擇。此外，美國印太盟友也正密切觀察美台關係，將此視為華府是否信守安全承諾的重要指標。

2人建議，美國應該明確表示台灣對美國至關重要、持續派國會代表團訪台、爭取美國民眾對於協防台灣的支持度、加速對台軍售交付、在台灣總統過境議題上提供更多便利等，以重建台灣社會對美國的信任。