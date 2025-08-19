AI泡沫來了？　OpenAI執行長示警「新創估值」太瘋狂

▲奧特曼示警AI泡沫與估值失控。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）最近警告，AI產業熱潮正在形成泡沫化現象，並且坦言新創公司的估值已經陷入瘋狂，但長期而言，他仍看好這個產業。對此，多名分析師抱持不同看法，認為當前投資狀況，與網路泡沫時期截然不同。

奧特曼與記者餐敘時發表上述發言，他在短短15秒內三度提及「泡沫」，並且表示「我們是否正處於投資人對AI過於興奮的時期？我認為是的。AI是很長一段時間內所發生的最重要事件嗎？我也認為是肯定的。」

奧特曼提到AI市場過熱情況時指出，一些幾乎只有簡報資料的新創公司，卻能募資數億美元，估值已經變得「瘋狂」。但他仍相信，長遠來看，AI為社會帶來的好處，超過市場泡沫的現象，準備投入更多資金打造基礎建設，「你們應該預期，OpenAI在不久的將來，會花費數兆美元建設資料中心。」

CNBC於15日證實，OpenAI正在洽談出售約60億美元的股票，這筆交易將使該公司估值飆升至5000億美元。

事實上，對於市場過熱的擔憂持續加劇。阿里巴巴共同創辦人蔡崇信3月警告，美國AI產業正在醞釀泡沫化風險，質疑數千億美元的資料中心投資是否必要。

美國金融服務公司Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）坦言部分市場存在一些泡沫現象，但比喻我們正處於棒球賽的第二局。他指出，過去幾個月AI基礎建設需求成長30%至40%，AI自動化的革命才剛開始，「中長期的實際影響被低估了」。

花旗分析師羅威（Rob Rowe）則反駁了AI熱潮與1995至2001年網路泡沫（dotcom bubble）的比較，「當時出現很多過度槓桿的情況，很多公司都沒有營利」，而現在的企業擁有更穩定的獲利，並且靠著強勁的現金流、而非債務支持成長。