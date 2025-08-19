　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

AI泡沫來了？　OpenAI執行長示警「新創估值」太瘋狂

▲▼OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。（圖／路透）

▲奧特曼示警AI泡沫與估值失控。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）最近警告，AI產業熱潮正在形成泡沫化現象，並且坦言新創公司的估值已經陷入瘋狂，但長期而言，他仍看好這個產業。對此，多名分析師抱持不同看法，認為當前投資狀況，與網路泡沫時期截然不同。

奧特曼與記者餐敘時發表上述發言，他在短短15秒內三度提及「泡沫」，並且表示「我們是否正處於投資人對AI過於興奮的時期？我認為是的。AI是很長一段時間內所發生的最重要事件嗎？我也認為是肯定的。」

奧特曼提到AI市場過熱情況時指出，一些幾乎只有簡報資料的新創公司，卻能募資數億美元，估值已經變得「瘋狂」。但他仍相信，長遠來看，AI為社會帶來的好處，超過市場泡沫的現象，準備投入更多資金打造基礎建設，「你們應該預期，OpenAI在不久的將來，會花費數兆美元建設資料中心。」

▲▼ChatGPT,AI,人工智慧。（圖／路透）

CNBC於15日證實，OpenAI正在洽談出售約60億美元的股票，這筆交易將使該公司估值飆升至5000億美元。

事實上，對於市場過熱的擔憂持續加劇。阿里巴巴共同創辦人蔡崇信3月警告，美國AI產業正在醞釀泡沫化風險，質疑數千億美元的資料中心投資是否必要。

美國金融服務公司Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）坦言部分市場存在一些泡沫現象，但比喻我們正處於棒球賽的第二局。他指出，過去幾個月AI基礎建設需求成長30%至40%，AI自動化的革命才剛開始，「中長期的實際影響被低估了」。

花旗分析師羅威（Rob Rowe）則反駁了AI熱潮與1995至2001年網路泡沫（dotcom bubble）的比較，「當時出現很多過度槓桿的情況，很多公司都沒有營利」，而現在的企業擁有更穩定的獲利，並且靠著強勁的現金流、而非債務支持成長。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
26歲兒忠孝橋「噴快車道撞2車亡」　父母心碎驗屍
快訊／21歲女騎士慘死！遭撞一路滑行起火
威力彩花500元爽中2.68億　台彩曝光買法
快訊／米其林完整名單一次看！頤宮蟬聯8連霸
快訊／14縣市豪大雨特報！國家警報響
台中名店掉榜！　米其林一星僅維持1年
台鐵再釋職缺　起薪4萬「獎金最高4.4個月」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

時尚配件變奪命工具　女「長圍巾捲車底」留恐怖血痕差點斷頭

糗！美40歲男貪玩「頭腳交疊」卡小學溜滑梯　消防只能整條鋸斷

威廉凱特再搬家！年收9.6億自付裝修費　2鄰居「被迫搬離」超錯愕

AI泡沫來了？　OpenAI執行長示警「新創估值」太瘋狂

全球首例！42歲男靠移植手術「治癒糖尿病」　擺脫37年胰島素

滿18歲就開OnlyFans　女「3小時賺3千萬」嗆：魯蛇才當上班族

台灣部隊500人登美軍「北方打擊」演訓！　美方證實：已合作多年

開竅了？澤倫斯基改穿西裝　「連喊11次謝謝」川普超滿意

雙普會「閉門2.5小時」談了什麼？　外媒：美官員臉色蒼白

19歲議員不會開車+母胎單身「當選議會領袖」！遭酸：我兒都比他強

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

時尚配件變奪命工具　女「長圍巾捲車底」留恐怖血痕差點斷頭

糗！美40歲男貪玩「頭腳交疊」卡小學溜滑梯　消防只能整條鋸斷

威廉凱特再搬家！年收9.6億自付裝修費　2鄰居「被迫搬離」超錯愕

AI泡沫來了？　OpenAI執行長示警「新創估值」太瘋狂

全球首例！42歲男靠移植手術「治癒糖尿病」　擺脫37年胰島素

滿18歲就開OnlyFans　女「3小時賺3千萬」嗆：魯蛇才當上班族

台灣部隊500人登美軍「北方打擊」演訓！　美方證實：已合作多年

開竅了？澤倫斯基改穿西裝　「連喊11次謝謝」川普超滿意

雙普會「閉門2.5小時」談了什麼？　外媒：美官員臉色蒼白

19歲議員不會開車+母胎單身「當選議會領袖」！遭酸：我兒都比他強

奪首惜廚師教案組「學惜銀獎」　花蓮林淑芳抱回3萬獎金

幕後／新北選情成熱點　綠營接近定於一尊、估藍白1戰將是煙霧彈

SJ金希澈演唱會前夕尾椎撕裂！　「曾被警告夏天會出事」急就醫

大林慈濟25周年院慶　升格準醫中專業醫療服務回顧

防詐升級　金管會鼓勵保險業建立保戶指定聯絡人機制

時尚配件變奪命工具　女「長圍巾捲車底」留恐怖血痕差點斷頭

綠委拜託協商速過追加預算、特別條例草案　韓國瑜：我越來越重要

三立最新八點檔來襲！謝承均周旋2本土女神　黃金卡司一字排開超狂

《米其林指南》台南連4年摘星掛蛋　新北新竹首次加入也沒星

潘朵拉在中國業績下滑　關店數量加倍

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

國際熱門新聞

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

女1萬多賣掉舊沙發　事後發現錯失60萬

烏克蘭承諾付3兆元保護費！　買美國武器換安全保障

2日本遊客在菲律賓遭槍殺　駐菲代表處籲台人注意

大谷翔平人設翻車？　少棒女將爆他「「斜眼看人」」

快訊／軟銀宣布砸600億投資英特爾　盤後漲逾5%

日公司只錄取「40歲以上、零經驗」　原因曝光

2日男菲律賓街頭遭槍殺！兇嫌竟是導遊

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

南韓鐵路重大交通事故！列車衝撞2工人慘死

快訊／普丁回覆川普：願意會見澤倫斯基

快訊／川普：著手安排與普丁、澤倫斯基三方會議

颶風艾琳掀6公尺巨浪！美發布裂流警告

更多熱門

相關新聞

PCB概念股哀鴻遍野　1檔妖股飆漲5成後摜跌停

PCB概念股哀鴻遍野　1檔妖股飆漲5成後摜跌停

PCB（印刷電路板）價格持續走揚， 帶動相關概念股短線全面走揚，引起股民熱烈討論，不過漲多甩轎殺盤出籠，富喬（1815）飆漲逾5成後今（19）日竟收跌停，PCB概念股建榮（5340） 收跌逾9%，金居（8358）、南亞（1303）、亞泰金屬（6727）收盤皆跌逾8%，法人指出，PCB概念股一路飆漲，看回不回，乖離過大，修正機率高。

新竹縣政府率10家潛力新創前往新加坡

新竹縣政府率10家潛力新創前往新加坡

跌落神壇？ChatGPT用量6月「崩跌7成」

跌落神壇？ChatGPT用量6月「崩跌7成」

OpenAI推出平價版ChatGPT Go

OpenAI推出平價版ChatGPT Go

OpenAI創辦人：GPT-5是AGI關鍵轉捩點

OpenAI創辦人：GPT-5是AGI關鍵轉捩點

關鍵字：

AI奧特曼泡沫估值新創OpenAIChatGPT

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

盛品儒肝癌病逝享年48歲

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

關稅大海嘯來了！又一大廠宣布「營運到年底」

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面