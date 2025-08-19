新竹縣政府率10家潛力新創前往新加坡　接軌全球市場擘畫拓銷藍圖

▲新竹縣政府率領潛力新創團隊前進新加坡，啟動海外創新交流，預計創造近千萬商機。（圖／新竹縣政府教育局提供，以下同）

生活中心／綜合報導

新竹縣政府攜手全台最大產業加速器StarFab成立的「新竹AIoT加速器」邁入第四屆，累計吸引上百家海內外新創團隊參與，成功串連各方量能，搭建新創與產業界間的合作橋樑。今（114）年計畫首度啟動【竹夢領航・智匯星國】海外創新交流，由縣府領軍，集結來自新竹AIoT加速器、新竹青創基地與邁特電子的潛力新創，於8月前進東南亞商業樞紐新加坡，透過實地參訪、媒合交流，驅動雙向合作契機，助新創接軌國際市場，預計創造近千萬商機。

此次海外交流團由新竹縣長楊文科領軍10家新創代表，專業領域橫跨永續科技、影像辨識、智能機器人等AI應用，包含以力科技、可澍科技、先進材、亞博福爾摩沙、神識物聯、能火動畫、雄欣科技、匯百川、跨境雲科技、新橋創想影像科技等，集結多元技術實力。

▲新竹縣長楊文科。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣擁有完整且緊密連結的高科技產業供應鏈，是全球少數具備半導體、生技、AIoT等產業聚落優勢的城市之一，而新竹AIoT加速器初衷是希望成為青年創業家的夥伴，整合強大的生態系夥伴資源，成功促成超過40家新創與13家中大型企業合作；縣府不僅鎖定紮根台灣，更放眼國際市場，今年以東南亞創新重鎮－新加坡為起點，構築跨境的交流平台、積極尋求商務媒合機會，展開拓銷新格局。

▲▼交流首日於新加坡資訊通信媒體發展局(IMDA）旗下的PIXEL創新中心舉辦，活動吸引當地共31個單位、70位嘉賓共同與會，現場交流熱絡。

交流首日於新加坡資訊通信媒體發展局(IMDA）旗下的PIXEL創新中心舉辦，運用設攤互動及新創簡報，展現創新解決方案，與在地投資人、企業、新創等進行商機交流，並邀請新加坡科技產業領先商會 SG Tech，分享落地資源、在地新創圈運行機制，以SG Tech協助海外科技企業深耕新加坡的經驗，鼓勵青年創業家善用資源，擘畫具高策略性的發展藍圖，進而成為未來落地的立基，活動吸引當地共31個單位、70位嘉賓共同與會，現場交流熱絡。此外，行程亦串連聚焦於智慧城市、永續議題等創新合作的One&Co，經由企業參訪及生態系資源分享激盪國際思維，汲取轉型經驗，加速整體科技生態系蛻變。

新竹縣政府教育局長楊郡慈表示，縣府將持續透過新竹AIoT加速器策劃海外商務交流、國際展會參與等活動，致力於推動青年創業家探索海外市場，縮短進入國際市場的門檻及週期，讓優秀新創站上世界舞台，將創新解決方案拓展至全球。首次【竹夢領航・智匯星國】海外創新交流活動，除展現新竹AIoT加速器助力新創鏈結國際的目標，更形塑一全新場域，突破既有框架、借鏡商業實務，回國後亦將持續對接新創企業所需資源，放大此行交流成果。新竹縣政府相關創業資源與最新計畫資訊，歡迎至「新創竹夢資源網（HYS, Hsinchu Youth Startup）」查詢，掌握最新加速器動態、創新創業政策與資源整合機會。

