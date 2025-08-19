跌落神壇？ChatGPT用量6月「崩跌7成」　專家分析這一族群是關鍵

▲ChatGPT用戶數量開始出現變化。（圖／達志影像／美聯社）

掀起全球AI熱潮的ChatGPT近月來驚傳使用量大跌，引發外界熱議。多方數據顯示，ChatGPT在5月下旬衝上流量高峰後，6月初使用量急遽下滑，6月6日甚至驟崩7成，直到8月都未見回升。專家直指關鍵原因與「學校」高度相關，凸顯AI用戶結構對校園族群的依賴。

根據AI平台OpenRouter公布的統計，ChatGPT在5月27日（美國大專院校期末考週）達到高峰，單日生成974億個token，6月日均卻跌至367億，僅為5月的一半。而另一份網路數據也顯示，ChatGPT全球每周活躍用戶高達7億人，較去年同期暴增4倍，但從6月6日開始用量持續暴跌7成，呈現罕見低迷。

專家分析，這並非OpenAI經營不善或系統出狀況，而是與校園作息有關。5月底正值美國各大專院校期末考，學生為了應付作業與報告大量依賴AI，導致用量飆升；隨著6月進入暑假，需求自然驟減。

羅格斯大學（Rutgers）學者今年針對1萬筆ChatGPT提示語進行研究，也發現春假與暑假是使用量最低谷的「死寂期」，得出的結論是「多數使用與學術有關」。

事實上，這並非首次出現同樣現象。早在2023年，《商業內幕》便提出暑假導致流量下滑的說法，而《彭博社》也觀察到，9月新學期開學後，ChatGPT流量將再度回升。從OpenRouter的數據來看，甚至連週末也會出現明顯下滑，顯示學生用戶對整體流量影響之大。

值得注意的是，外界雖批評AI正在侵蝕學生的閱讀與寫作能力，導致所謂「識字危機」，但支撐起AI龐大流量的卻正是學術圈。不只是學生，就連口口聲聲喊著「誰用AI寫報告就等著被當掉」的教授與老師，其實自己也在使用。這意味著校園以外的用戶群體，可能遠不如想像的龐大。

從財務角度來看，這波流量下滑短期內或許反而讓OpenAI鬆了一口氣。外媒分析指出，OpenAI於2024年為了維持運算花掉90億美元，卻僅創造40億美元營收，等於每賺1美元就要花掉2.25美元，公司甚至預估到2029年才可能達到正現金流。本週推出GPT-5的時機點，也被視為刻意規避學期中流量高峰的策略。

此外，AI滲透校園並非單純的市場自然發展。7月曾有報導揭露，微軟、OpenAI與Anthropic共同砸下約2300萬美元，與美國教師聯盟合作推動AI課堂應用；同一時間，川普政府卻扣留超過60億美元原本要分配給困境學校的聯邦教育補助。