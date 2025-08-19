生日質詢一樣火大　壽星黃國昌為地方補助款嗆卓揆「膽大妄為啊！」

▲民眾黨立委黃國昌 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

卓榮泰今（19日）前往國會就「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並備詢，今也是民眾黨團總召黃國昌生日，卓質詢前也特別祝他「天天快樂」，黃國昌則並未領情，全程板著臉砲火全開，批評卓榮泰拿了史上最高的預算，到目前執政的成績慘不忍睹、違法苛扣一般性補助款，「你（卓榮泰）膽大妄為啊！」卓則回酸，立法院要行政院「自行調整」，「也很少有國家的國會預算刪過頭啊」，讓黃國昌一愣。

今天是黃國昌的生日，立法院長韓國瑜在質詢前就祝黃生日快樂，卓榮泰也在上台備詢時微笑表示「黃委員好，祝您天天快樂」，黃國昌則批評卓榮泰，拿了史上最高的預算，到目前執政的成績慘不忍睹。該刪的預算不刪，把腦筋動到地方政府，違法苛扣一般性補助款。黃列舉，去年中央政府總預算統刪了299億、給了2兆8518億，672億未執行，結果現在統刪939億，政院手上還有2兆9千億，就開始哭窮，還把腦筋動到地方政府頭上，童子賢日前說「不會持家就辭職」，卓榮泰贊不贊成？

卓榮泰則回酸，童子賢這句話「放諸四海皆懂」，他沒有要駁斥，但（黃國昌）剛才的邏輯跟推論都有問題，他可以把該年度未執行的原因告訴黃國昌，不代表該年度未執行的，以後連執行的機會都沒有。

黃國昌表示，行政院編預算、立法院審預算，行政部門依照國會通過的金額去執政，各國都是如此，沒有一個國家的行政院會指手畫腳，還違法挪用地方政府一般性補助款。卓榮泰則當場回酸「也很少有國家的國會預算刪過頭啊」，讓黃國昌瞬間一愣。

黃國昌接著問，立法院去年對總預算的決議，有沒有提到要刪減地方補助款？2024年的中央政府總預算，當時同樣也有統刪。卓榮泰則回應，「立法院要行政院『自行調整』」；2024年也有統刪，但刪減數要經過兩院協調，立法院有跟行政院協商過自行調整的內容嗎？去年沒有要行政院刪到939億這麼高，所以行政院還可以從其他地方自行調整。

黃國昌再問，一般性補助款是不是法律義務支出？卓榮泰則回應，一般性補助款的內容是法律應有支出，包括社福、教育、基本設施等，行政院基於補助原則，所以行政院是自行調整。黃國昌則痛批是「問A答B」，並表示行政院曾在2024年8月30日發函，在「依法律義務支出明細表」中，可看到明確匡列「地方一般性補助款」，還是自己決定刪減地方補助款，「你（卓榮泰）膽大妄為啊！」兩人唇槍舌戰，一直到質詢時間結束關掉麥克風都沒有停歇。