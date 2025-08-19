　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

生日質詢一樣火大　壽星黃國昌為地方補助款嗆卓揆「膽大妄為啊！」

▲▼黃國昌 時事聯訪 立法院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委黃國昌 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

卓榮泰今（19日）前往國會就「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並備詢，今也是民眾黨團總召黃國昌生日，卓質詢前也特別祝他「天天快樂」，黃國昌則並未領情，全程板著臉砲火全開，批評卓榮泰拿了史上最高的預算，到目前執政的成績慘不忍睹、違法苛扣一般性補助款，「你（卓榮泰）膽大妄為啊！」卓則回酸，立法院要行政院「自行調整」，「也很少有國家的國會預算刪過頭啊」，讓黃國昌一愣。

今天是黃國昌的生日，立法院長韓國瑜在質詢前就祝黃生日快樂，卓榮泰也在上台備詢時微笑表示「黃委員好，祝您天天快樂」，黃國昌則批評卓榮泰，拿了史上最高的預算，到目前執政的成績慘不忍睹。該刪的預算不刪，把腦筋動到地方政府，違法苛扣一般性補助款。黃列舉，去年中央政府總預算統刪了299億、給了2兆8518億，672億未執行，結果現在統刪939億，政院手上還有2兆9千億，就開始哭窮，還把腦筋動到地方政府頭上，童子賢日前說「不會持家就辭職」，卓榮泰贊不贊成？

卓榮泰則回酸，童子賢這句話「放諸四海皆懂」，他沒有要駁斥，但（黃國昌）剛才的邏輯跟推論都有問題，他可以把該年度未執行的原因告訴黃國昌，不代表該年度未執行的，以後連執行的機會都沒有。

黃國昌表示，行政院編預算、立法院審預算，行政部門依照國會通過的金額去執政，各國都是如此，沒有一個國家的行政院會指手畫腳，還違法挪用地方政府一般性補助款。卓榮泰則當場回酸「也很少有國家的國會預算刪過頭啊」，讓黃國昌瞬間一愣。

黃國昌接著問，立法院去年對總預算的決議，有沒有提到要刪減地方補助款？2024年的中央政府總預算，當時同樣也有統刪。卓榮泰則回應，「立法院要行政院『自行調整』」；2024年也有統刪，但刪減數要經過兩院協調，立法院有跟行政院協商過自行調整的內容嗎？去年沒有要行政院刪到939億這麼高，所以行政院還可以從其他地方自行調整。

黃國昌再問，一般性補助款是不是法律義務支出？卓榮泰則回應，一般性補助款的內容是法律應有支出，包括社福、教育、基本設施等，行政院基於補助原則，所以行政院是自行調整。黃國昌則痛批是「問A答B」，並表示行政院曾在2024年8月30日發函，在「依法律義務支出明細表」中，可看到明確匡列「地方一般性補助款」，還是自己決定刪減地方補助款，「你（卓榮泰）膽大妄為啊！」兩人唇槍舌戰，一直到質詢時間結束關掉麥克風都沒有停歇。

08/18 全台詐欺最新數據

讚李四川是強勁人選　陳世軒：藍白必須合作才能力抗民進黨

民眾黨主席黃國昌日前表態參選新北市長選舉；台北市副市長李四川今（19日）也表態，若到明年要他承擔，他不會排斥，一定會承擔。民眾黨籍新北市議員陳世軒表示，李四川是強勁的人選，黃國昌也積極在新北布局經營。他強調，大家都知道藍白必須合作才能力抗民進黨，他會協助黃國昌耕耘新北，成為新北市民最好的選項。

黨團協商達結論　25日邀卓榮泰、鄭麗君赴立院「台美關稅」專報

白委籲爭取關稅不疊加　卓揆認「未定案」：日本也是簽了才知道

吳思瑤：盼內閣有感改組　上路就上手的一級即戰力

被蔣萬安點名可組閣　童子賢笑回「歪樓」：總統職權我不會隨便評論

