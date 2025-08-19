白委籲爭取關稅不疊加　卓揆認「未定案」：日本也是簽了才知道

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台美關稅談判持續進行中，今（19日）民眾黨立委陳昭姿質詢時詢問疊加關稅部分，行政院長卓榮泰回應，日本、歐盟可以爭取不疊加，是因為他們跟美國已經有協議，簽了之後再爭取不疊加，目前台灣還沒有談到協議定案，會往這個方向努力。陳昭姿也追問，為何一直不公布台灣、日本關稅其實差9%？卓回應，過去幾個月，沒有人知道日本關稅多少，台灣關稅多少，「怎麼說跟日本差多少？難道你過去就知道日本是15％、台灣是20％嗎？也沒有人知道」。

卓榮泰今前往國會「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並備詢，陳昭姿表示，美國對日本課徵15%關稅，而且不疊加，反觀對台課徵20%，而且有疊加，以工具機方面原本關稅4%，疊加上去變成24%，跟日本就相差9%。

卓榮泰解釋，歐盟、日本可以爭取不疊加，是因為他們跟美國已經有協議，協議簽了之後再爭取不疊加，日本也是簽了才知道原來是不疊加，台灣跟美國還沒有談到協議內容跟定案，但行政院副院長鄭麗君已經說過，會爭取降到合理稅率，同時爭取關稅不疊加。

陳昭姿質疑，行政院秘書長龔明鑫在8月11日召開會議時，就提到在工具機方面，台灣跟主要競爭國的關稅差距9%，所以中高階工具機可能會被日本以及德國取代，「行政院配合大罷免，大罷免大失敗後終於講實話了？」

卓榮泰回應，過去幾個月，沒有人知道日本關稅多少，台灣關稅多少，他也不知道，談判代表也不知道，「難道你過去就知道日本是15％、台灣是20％嗎？也不知道啊，沒有人知道。」陳昭姿指出，國人跟國會壓力其實是談判籌碼，民進黨卻一直擔心公布影響選情，才一直隱瞞。

陳昭姿表示，很多業者反映政院因應措施杯水車薪，而且工具機大老直指20%關稅已是仁慈，關鍵因素在紅色供應鏈，但台灣工具機產業卻大量用中國製造零組件，不斷掉的話送再多台積電也沒用。卓榮泰也回應，就是這樣子才更應該建立起民主供應鏈，要強硬來改（紅色供應鏈）。