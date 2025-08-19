疫情期間違法裁員1800人！　澳洲航空挨罰「1.75億」天價罰金

▲ 澳洲航空。（圖／達志影像／美聯社）

文／CTWANT

澳洲航空（Qantas Airways）在新冠肺炎疫情期間違法裁撤1,800名地勤人員一案，近日遭澳洲聯邦法院判處高達9,000萬澳元（約新台幣1.75億元）的罰款，創下當地勞動法史上最高紀錄。法官直言澳洲航空缺乏悔意，批評其訴訟應對策略僅著眼於公關形象，而非對員工的傷害負責。

根據《CNN》報導，作出裁決的法官麥可（Michael Lee）指出，雖然澳航已更換董事會與管理團隊，卻未展現出真正的反省。他形容澳航對外聲稱的「遺憾」，更像是在意聲譽受損，而非誠懇面對錯誤。法官強調，這筆罰款雖僅為法定最高額度的75%，仍足以對企業傳遞強烈訊號「罰金不應被當作營運成本」。

這起裁員爭議可追溯至2020年疫情期間，澳航高層以業務重整為由，裁撤1,820名地勤人員，並改由外包廠商承接。公司當時聲稱是經濟考量，卻遭聯邦法院於2021年認定違反《公平工作法》（Fair Work Act），屬於打壓工會的「不利行為」。

判決指出，澳航在法院初審公布後幾乎未作任何深刻檢討即選擇上訴，展現其抗拒承認錯誤的態度。而在高等法院駁回上訴後，澳航對外發布的聲明亦避談違法裁員的本質，反而試圖以包裝語言淡化問題。

本案由澳洲運輸工人工會（TWU）提起訴訟，法院裁定其中5,000萬澳元罰金將撥給工會。TWU全國秘書長凱恩（Michael Kaine）表示，這場曠日持久的訴訟最終獲勝，是工會對抗企業濫權的重要里程碑。

值得注意的是，澳航去年底已與遭裁員工達成共計1億2,000萬澳元的賠償協議。然而在最新判決中，法院依然認定澳航須為違法行為負起額外法律責任。

此外，法官特別點名現任執行長哈德森（Vanessa Hudson）未出庭作證，質疑公司處理態度缺乏誠意與透明度。莫里斯布萊克本律師事務所（Maurice Blackburn Lawyers）表示，這項創紀錄的罰金強化了雇主若違法將面臨實質制裁的法律效果，並有助於提升對類似行為的嚇阻力。

澳洲雪梨大學勞動法教授麥克克里斯托（Shae McCrystal）分析，此案釋出清楚信號，未來工會不僅能為勞工爭取權益，也有機會獲得實質罰款，協助強化法律執行力。

澳洲航空則發布聲明表示尊重法院判決，並會如期支付罰金。執行長哈德森再次向1,820名受影響員工與家屬表達歉意，但外界對其誠意是否足夠仍存疑。

延伸閱讀

▸ 「電競勸退班」22天學費上萬人民幣 網癮少年待1天哭求回家

▸ 鄉下務農年輕人都娶越南新娘 她曝一批作物賺幾十萬：台女看不上農家男孩？

▸ 原始連結