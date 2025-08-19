　
地方焦點

雙喜臨門！台南新營、善化警員考取三等特考　基層勤學金榜題名

▲新營分局女警張維珍與善化分局警員鄭晉易，雙雙錄取114年三等警察特考，分局張貼紅榜同賀，場面熱鬧。（記者林東良翻攝，下同）

▲新營分局女警張維珍與善化分局警員鄭晉易，雙雙錄取114年三等警察特考，分局張貼紅榜同賀，場面熱鬧。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南警界喜訊連連！新營分局太宮派出所女警張維珍與善化分局交通分隊警員鄭晉易，雙雙在114年三等警察特考中金榜題名，為台南市警界再添榮耀，兩人平時在外勤單位日夜輪班，仍堅持利用勤餘時間進修，展現「不忘初衷、勇往直前」的精神，堅毅求學態度令人動容。

▲新營分局女警張維珍與善化分局警員鄭晉易，雙雙錄取114年三等警察特考，分局張貼紅榜同賀，場面熱鬧。（記者林東良翻攝，下同）▲新營分局女警張維珍與善化分局警員鄭晉易，雙雙錄取114年三等警察特考，分局張貼紅榜同賀，場面熱鬧。（記者林東良翻攝，下同）

新營分局18日特別在派出所張貼紅榜，分局長陳俊凱親自前往祝賀，所內同仁紛紛道賀，氣氛熱烈，洋溢著振奮與喜悅。張維珍警專40期畢業，2023年分發至新營分局服務，她在2025年取得空大學位後，首次挑戰三等行政警察特考即順利錄取。她感謝所內學長姐在勤務上的細心指導與心理支持，讓她能專心準備，並期許自己進入警大後，持續精進專業，將來回到實務單位能發揮更大貢獻。

▲新營分局女警張維珍與善化分局警員鄭晉易，雙雙錄取114年三等警察特考，分局張貼紅榜同賀，場面熱鬧。（記者林東良翻攝，下同）

同樣傳來捷報的善化分局交通分隊警員鄭晉易，在繁重交通勤務中依然持之以恆進修，今年順利在「行政管理人員類別」脫穎而出。分局長劉柏陞代表善化警友會主任李岩峰致贈禮券，並當場勉勵他發揮所學，不忘初心，持續為警政工作奉獻心力，會場掌聲不斷，顯示同仁對他的祝賀與肯定。

陳俊凱與劉柏陞兩位分局長皆表示，基層員警在繁忙勤務下仍能兼顧進修，實屬難能可貴，分局將全力支持同仁追求卓越。他們也鼓勵更多有志警員勇於挑戰，只要努力與堅持，必能開創屬於自己的天空。

08/18 全台詐欺最新數據

