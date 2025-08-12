台南善化高樓防災演練！　南消四大隊實地踏勘測試設備防患未然

▲台南市消防局第四大隊於善化區植村NY大樓實施高樓火災搶救實地踏勘演練。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南科學園區近年工商發展快速，帶動周邊高層大樓興建，台南市消防局第四大隊為強化高樓火災搶救能力，12日會同大隊幹部與戰術指導教官團，前往善化區植村NY大樓實施火災搶救實地踏勘演練，藉此提升大樓防災意識與消防人員應變能力。

第四大隊指出，高層建築因樓層高聳、人口密集，發生火警時常面臨疏散不易、救援困難等挑戰，且濃煙可能沿管道快速向上蔓延，搶救難度遠高於一般建築。此次演練除轄區鄰近消防單位外，大樓管委會、物業保全公司及緊急升降機廠商亦共同參與，並針對緊急升降機、中繼消防幫浦、排煙設備與連結送水管等消防設備進行測試，對地下停車場電動車停放與未來設定充電樁等新興議題，也提供管委會具體建議。

第四大隊長蔡國保強調，防火管理與消防安全設備對高樓至關重要，定期檢修、落實用火用電管理、強化編組與住戶防災意識，才能達到「防災優於救災、離災優於防災」的目標。消防局長李明峯表示，市長黃偉哲重視市民生命財產安全，面對高樓林立與人口稠密帶來的風險，消防局將持續推動場所防火防災意識及救災救護能力，打造更安全的生活環境。