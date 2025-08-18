　
地方 地方焦點

台南善化興華市地重劃開工　黃偉哲：三贏模式帶動地方發展

▲台南市善化區「興華市地重劃工程」18日舉行動工典禮，市長黃偉哲主持，地方民代共同見證。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市善化區「興華市地重劃工程」18日舉行動工典禮，市長黃偉哲主持，地方民代共同見證。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市善化區「興華市地重劃工程」18日正式動工，市長黃偉哲主持開工典禮，立委與地方民代齊聚見證，黃偉哲強調，此案面積雖僅5.73公頃，卻能透過重劃無償取得約2公頃公共設施用地，興建滯洪池、公園、活動中心與道路，達到地主、政府與地方繁榮「三贏」效果。

▲台南市善化區「興華市地重劃工程」18日舉行動工典禮，市長黃偉哲主持，地方民代共同見證。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，基地原為民國71年都市計畫劃設的運動場用地，因發展考量已不符需求，經檢討後解編，改以重劃方式活化利用。重劃後將釋出約3.71公頃住宅區，公共設施用地約2.02公頃，新闢道路長度約900公尺，預計2027年4月完工，未來將大幅提升地方交通與生活品質。

▲台南市善化區「興華市地重劃工程」18日舉行動工典禮，市長黃偉哲主持，地方民代共同見證。（記者林東良翻攝，下同）

地政局表示，本案導入「低衝擊開發」（LID）理念，規劃0.87公頃公園並設置離槽式乾式滯洪池，可容納3288噸水量，雨天分擔下游排水、平日作為休憩草坪，並預留活動中心用地。園區規劃主題式兒童共融遊戲場與寵物友善公園，設有水畫牆、旋轉遊戲、犬隻專區與清洗設施，打造全齡共享的公共空間。

善化興華市地重劃區位於都市計畫區東側，鄰近善化高中及車站，交通便利，具發展潛力。工程完工後，將提供兼顧生態、防洪與教育的多功能空間，並推動善化地區進一步繁榮。

