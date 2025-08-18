台南善化興華市地重劃開工　黃偉哲：三贏模式帶動地方發展

台南市推動「區區有充電站」計畫再傳進展！台南市交通局18日宣佈，第2批充電站在仁德、新化、關廟、玉井、下營、官田及佳里等7個行政區、9處場域共16席慢充格位正式上線啟用，民眾可透過「台南好停APP」查詢站點資訊，減少電動車旅程焦慮。