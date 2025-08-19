機車族駕訓補助「最高領3800元」　11月底截止

▲機車考照上駕訓班最高可補助3800元。（資料圖／記者李姿慧攝）

生活中心／台北報導

機車事故頻傳，造成死亡占整體死亡6成以上，受傷人數更破8成，為提升機車騎乘安全，公路局祭出駕訓補助，其中新北市更加碼，讓駕訓補助最高可領3800元，補助預計至今年11月30日止。

根據警政署統計，民國96年起機車使用者死亡人數已占交通事故死亡總人數超過60%、受傷人數占交通事故受傷總人數超過80%；而106年騎乘機車死亡者共864人，占總死亡人數近6成，皆與駕駛人交通安全觀念相關，機車駕駛教育已是國內交通安全急迫需解決的問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為增加民眾參與機車駕訓之意願，公路局自113年12月16日起，民眾至駕訓班參加普通重型機車班訓練，並於114年11月30日前考取駕照，將由交通部專案補助全國普通重型機車受訓學員，每名學員補助1300元，名額共計45000名。

為鼓勵民眾參與機車駕駛訓練接受完整的交通安全觀念及駕駛騎乘技巧，台北區監理所與新北市政府攜手合作，共同補助報名參加新北市境內普通重型機車駕訓班，並成功考取駕照之民眾，包含交通部1300元補助，以及新北市政府加碼2000位的1300元補助，共計2600元優惠。另外取得駕照後再參加機車道路安駕訓練者，額外再補助1200元，總共最高補助3800元。

台北區監理所表示，新北市境內有11家機車駕訓班辦理機車駕訓，4家道路安駕訓練機車駕訓班提供取得駕照後的道路安駕訓練，補助時間至114年11月30日止。

公路局表示，根據交通部委託陽明交通大學研究分析，有參加機車駕訓者比未受訓者違規風險減少59%、肇事風險減少36%。

為防治無照駕駛違規上路，公路局說明，自113年5月起，每季針對曾有無照駕駛違規紀錄且仍未取得駕照之青少年及高齡者寄發關懷通知書，台北區監理所也鼓勵有騎乘需求卻仍未取得駕駛執照之民眾參加機車駕訓班考取駕照，透過駕訓班完整課程設計，培訓新手駕駛養成防禦駕駛正確觀念，以及正確騎乘技巧。