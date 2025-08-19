　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機車族駕訓補助「最高領3800元」　11月底截止

▲▼機車考照場內路考。（圖／記者李姿慧攝）

▲機車考照上駕訓班最高可補助3800元。（資料圖／記者李姿慧攝）

生活中心／台北報導

機車事故頻傳，造成死亡占整體死亡6成以上，受傷人數更破8成，為提升機車騎乘安全，公路局祭出駕訓補助，其中新北市更加碼，讓駕訓補助最高可領3800元，補助預計至今年11月30日止。

根據警政署統計，民國96年起機車使用者死亡人數已占交通事故死亡總人數超過60%、受傷人數占交通事故受傷總人數超過80%；而106年騎乘機車死亡者共864人，占總死亡人數近6成，皆與駕駛人交通安全觀念相關，機車駕駛教育已是國內交通安全急迫需解決的問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為增加民眾參與機車駕訓之意願，公路局自113年12月16日起，民眾至駕訓班參加普通重型機車班訓練，並於114年11月30日前考取駕照，將由交通部專案補助全國普通重型機車受訓學員，每名學員補助1300元，名額共計45000名。

為鼓勵民眾參與機車駕駛訓練接受完整的交通安全觀念及駕駛騎乘技巧，台北區監理所與新北市政府攜手合作，共同補助報名參加新北市境內普通重型機車駕訓班，並成功考取駕照之民眾，包含交通部1300元補助，以及新北市政府加碼2000位的1300元補助，共計2600元優惠。另外取得駕照後再參加機車道路安駕訓練者，額外再補助1200元，總共最高補助3800元。

台北區監理所表示，新北市境內有11家機車駕訓班辦理機車駕訓，4家道路安駕訓練機車駕訓班提供取得駕照後的道路安駕訓練，補助時間至114年11月30日止。

公路局表示，根據交通部委託陽明交通大學研究分析，有參加機車駕訓者比未受訓者違規風險減少59%、肇事風險減少36%。

為防治無照駕駛違規上路，公路局說明，自113年5月起，每季針對曾有無照駕駛違規紀錄且仍未取得駕照之青少年及高齡者寄發關懷通知書，台北區監理所也鼓勵有騎乘需求卻仍未取得駕駛執照之民眾參加機車駕訓班考取駕照，透過駕訓班完整課程設計，培訓新手駕駛養成防禦駕駛正確觀念，以及正確騎乘技巧。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
喊話藍白2028一起談　游淑慧提盧黃配：推出最好組合下架賴清
快訊／競爭對手不玩了　大廠飆漲停！刷18年新高
正妹東區賣淫1次5000！　他激戰後得知真相當場崩潰
台灣馬自達「召修4款休旅車」！逾5.5萬輛
罷團突聲明「不銷毀志工協議」　支持者急喊：把個資還我
天才工程師變詐團月入千萬　台灣史上規模最大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蔡依林9點半就睡覺　營養師讚2好習慣「早睡是減重關鍵」

高雄鴨肉飯拒收「1元硬幣」！老闆無奈揭原因：雞毛蒜皮的小事

日本刷卡「1情況」3天碰4次！他一餐秒省200元：差很大

機車族駕訓補助「最高領3800元」　11月底截止

十年磨一豆！七年級咖啡人創業十年　外帶精品店插旗天母街角

東部規模4.9地震12縣市有感　氣象署：為獨立事件

官員誇大？80歲免巴氏量表上路　實際申請數跌破眼鏡

快訊／09:26台灣東部海域規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／09:26花蓮發生有感地震　震度估3級以上

快訊／北捷淡水線車廂「手機冒煙」　大批乘客倉皇逃

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

蔡依林9點半就睡覺　營養師讚2好習慣「早睡是減重關鍵」

高雄鴨肉飯拒收「1元硬幣」！老闆無奈揭原因：雞毛蒜皮的小事

日本刷卡「1情況」3天碰4次！他一餐秒省200元：差很大

機車族駕訓補助「最高領3800元」　11月底截止

十年磨一豆！七年級咖啡人創業十年　外帶精品店插旗天母街角

東部規模4.9地震12縣市有感　氣象署：為獨立事件

官員誇大？80歲免巴氏量表上路　實際申請數跌破眼鏡

快訊／09:26台灣東部海域規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／09:26花蓮發生有感地震　震度估3級以上

快訊／北捷淡水線車廂「手機冒煙」　大批乘客倉皇逃

復古錶殼配亮眼綠與紫色面盤　格拉蘇蒂原創讓人一眼瞧見

「3I/亞特拉斯彗星」來襲！哈佛教授：可能是外星母艦

蔡依林9點半就睡覺　營養師讚2好習慣「早睡是減重關鍵」

從倒閣到組閣都要插一腳　吳思瑤酸蔣萬安：不甘寂寞、管到海邊？

明年買不到iPhone 18？傳蘋果改採雙階段發表　摺疊機搶先上場

斯威雅蒂逆轉封后！辛辛那提首冠入袋　嗨喊：我震驚又開心

桃園大園死亡車禍現場曝！拖板車綠燈起步　76歲婦過馬路遭輾斃

為公投槓上黃國昌　李正皓嗆賭：過門檻我是小丑、沒過你2026不選

跌落神壇？ChatGPT用量6月「崩跌7成」　專家分析這一族群是關鍵

詐45億主嫌豪宅「法拍來的」　再進警局又被沒收

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

生活熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

Apple Watch「只用基本功能」浪費！果粉推1招超方便

可能有雙颱！　模擬路徑曝

嘉義、台南多區明停水　影響範圍一次看

板南線加班車調整！2列空車專送江子翠

快訊／03:55台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

台中海洋館佔地2.25公頃　停車格竟只有104席

蟑螂、螞蟻都陣亡「實用大絕曝光」　網點頭有效

書店宣布下架日本翻譯漫畫：別用中國用語

更多熱門

相關新聞

中和瓦磘溝烏魚群現蹤　生態廊道復育成功

中和瓦磘溝烏魚群現蹤　生態廊道復育成功

新北市水利局今（18日）表示，曾被形容為「醜泥怪」的中和瓦磘溝，竟在近期觀察到大量烏魚現蹤！這種廣鹽性魚類對水質與溶氧極為敏感，竟然選擇棲息於過去污濁惡臭的河段，讓調查人員大為驚訝，也證明只要方法正確，原本的都市惡臭水溝也能蛻變為生態豐富的綠色廊道。

脫了！黃國昌玩水大秀六塊肌　小草洗版讚：50歲有這身材太離譜

脫了！黃國昌玩水大秀六塊肌　小草洗版讚：50歲有這身材太離譜

遭爆「零日攻擊」導演拿2872萬就安基金補助　勞動部發聲明否認

遭爆「零日攻擊」導演拿2872萬就安基金補助　勞動部發聲明否認

李明賢分析：黃國昌新北民調破2成　李四川最慢「這時間」要做決定

李明賢分析：黃國昌新北民調破2成　李四川最慢「這時間」要做決定

丹娜絲颱風台南創新作為啟動最快復原經費逾16億補助全國最多

丹娜絲颱風台南創新作為啟動最快復原經費逾16億補助全國最多

關鍵字：

交通安全機車事故駕訓補助新北公路局

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

Apple Watch「只用基本功能」浪費！果粉推1招超方便

可能有雙颱！　模擬路徑曝

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

高雄工地拆到一半「鷹架突倒塌」！現場慘況曝

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面