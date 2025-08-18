　
地方 地方焦點

丹娜絲颱風台南創新作為啟動最快　復原經費逾16億補助全國最多

▲台南市政府18日針對外界對市府在丹娜絲颱風後應變作為的誤解澄清指出，這次颱風帶來前所未見的災情，台南創新作為啟動最快，復原經費逾16億補助全國最多。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府18日針對外界對市府在丹娜絲颱風後應變作為的誤解澄清指出，這次颱風帶來前所未見的災情，台南創新作為啟動最快，復原經費逾16億補助全國最多。（圖／記者林東良翻攝，下同）


記者林東良／台南報導

台南市政府18日針對外界對市府在丹娜絲颱風後應變作為的誤解澄清指出，這次颱風帶來前所未見的災情，全市近兩千根電桿倒伏、超過兩萬七千棵路樹傾倒，受損屋頂通報逾三萬件，台南創新作為啟動最快，復原經費逾16億補助全國最多。

市府指出，7月5日上午8時30分即啟動市級災害應變中心，37區公所同步連續運作278小時。災後兩週內集中人力物力完成16條聯外道路搶通，一個月內完成大部分交通號誌與路燈修復，另外清運逾2.4萬公噸垃圾並處理廢石綿瓦643公噸。救災及復原過程均依災情輕重緩急推進。

▲台南市政府18日針對外界對市府在丹娜絲颱風後應變作為的誤解澄清指出，這次颱風帶來前所未見的災情，台南創新作為啟動最快，復原經費逾16億補助全國最多。（圖／記者林東良翻攝，下同）

搶災告一段落後，市府重心轉往補助與復原工作，已核撥補助款逾3.3億元，為全國最多。不分平假日，市府動員各局處支援災區公所收件 3.7萬件，同樣是全國最多。針對災民不同需求，相關申請皆由專人協助並加緊審核，確保補助快速到位。復原經費方面，目前災害應變經費已動支16.31億元，復建案件190件、估計經費9.37億元，均已報請中央全額補助，另再提報6億元協助補足各項賠償與修繕支出。

▲台南市政府18日針對外界對市府在丹娜絲颱風後應變作為的誤解澄清指出，這次颱風帶來前所未見的災情，台南創新作為啟動最快，復原經費逾16億補助全國最多。（圖／記者林東良翻攝，下同）

災區房屋修繕不僅仰賴慈濟、衡山基金會等慈善團體，市府勞工局亦媒合作工行善團，協助數十間災民房屋修繕，並由區公所與里幹事會勘確認需求。市府更主動邀請外縣市營造公司（如皇昌、盛河營造）免費協助弱勢戶修繕，確保受災民眾獲得實質幫助。

▲台南市政府18日針對外界對市府在丹娜絲颱風後應變作為的誤解澄清指出，這次颱風帶來前所未見的災情，台南創新作為啟動最快，復原經費逾16億補助全國最多。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府經發局在風災後即時啟動台南市中小企業服務團受理諮詢，主動關懷輔導業者對接經濟部中小企業災害復舊貸款、企業小頭家貸款；如業者洽銀行端有核貸成數問題，目前機制可由市府將個案轉經濟部協助核貸。中小企業服務團溪北專線06-6331269，溪南專線06-2978307，中小企業亦可透過該專線瞭解相關災後協助方案。

▲台南市政府18日針對外界對市府在丹娜絲颱風後應變作為的誤解澄清指出，這次颱風帶來前所未見的災情，台南創新作為啟動最快，復原經費逾16億補助全國最多。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外，持有受災地區直轄市、縣（市）政府、鄉（鎮、市、區）公所、稅捐稽徵機關、產業園區服務中心、產業園區管理局或經濟部委託之輔導單位出具之受災文件，或經金融機構調查屬實者，即可核貸貸款金額；目前聯輔基金在佳里區公所駐點服務，可以開受災證明，中小企業如有相關需求，亦可逕洽駐點於佳里區公所的聯輔基金尋求協助。

▲台南市政府18日針對外界對市府在丹娜絲颱風後應變作為的誤解澄清指出，這次颱風帶來前所未見的災情，台南創新作為啟動最快，復原經費逾16億補助全國最多。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府也強調，對中小企業已完成170家關懷，協助申貸、稅負減免與設備補助，傳統市場攤商的鐵捲門、招牌損毀已有144件申請。農損部分，自7月8日起市府即陸續公告救助措施，並爭取農業部「畜牧專案補助」，最高補助比率達八成，盼減輕農友壓力。

台南市政府強調，災情規模空前，復原工程需要時間，但市府採取全國首創措施，包括媒合再生能源供電、實物銀行轉型為物資供應中心、文資建材銀行轉型災後建材回收等，展現創新與積極作為。市府呼籲社會各界理解支持，給予基層同仁更多鼓勵，攜手度過難關。

即／吳淑珍一度命危　搶救4天今出院返家

即／吳淑珍一度命危　搶救4天今出院返家

前總統陳水扁的妻子吳淑珍，8月15日下午4時5分許在台南市東區大樓住處突然昏倒，疑似無呼吸、心跳，經消防局救護人員、新樓醫院急診醫療團隊全力搶救，恢復生命跡象，轉入普通病房觀察，經過4天治療病情穩定，18日上午已順利出院返家休養。

台南善化興華市地重劃開工三贏模式帶動地方發展

台南善化興華市地重劃開工三贏模式帶動地方發展

台南電動車充電第二批9處16席啟用打造綠色運輸城市

台南電動車充電第二批9處16席啟用打造綠色運輸城市

千萬文物失竊後又延宕3年重修台南元和宮改選信徒控程序不公

千萬文物失竊後又延宕3年重修台南元和宮改選信徒控程序不公

前無進帳、後無支援　台南建商交完最後一屋後停業

前無進帳、後無支援　台南建商交完最後一屋後停業

