萌娃變身小警察！瑞芳警創意開箱派出所　交安知識從小扎根

▲30萌娃變裝小警察！瑞芳警創意開箱派出所，交安知識從小扎根。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳警分局昨日（17日）舉辦別開生面的「小小警察體驗日」，30多位幼兒園萌娃穿上特製迷你警服，興奮地「開箱」派出所神秘面紗。活動透過「角色扮演+實境體驗」創新模式，將防詐騙、婦幼安全及交通規則等知識融入闖關遊戲，讓親子在歡笑中學習重要安全觀念。

活動中，偵查隊以生動活潑的方式進行婦幼安全及反詐騙宣導，透過簡單問答與生活化案例，教導孩童「遇到陌生人要勇敢說不」，並提醒家長常見詐騙手法，提升自我保護能力。

此外，警方也透過影片及互動教學，向小朋友傳達「行走斑馬線」、「遵守交通號誌」等基本交通安全觀念，現場氣氛熱絡，孩子們在遊戲中學習重要知識。

參訪過程中，小朋友們近距離接觸警用裝備，並參觀派出所的拘留室與詢問室，對警察的日常工作充滿好奇。活動高潮是「小小警察制服」體驗，孩子們穿上迷你警服拍照，個個精神抖擻，彷彿化身正義小警員，現場笑聲不斷。

瑞芳警分局表示，此次活動不僅拉近警民距離，更透過寓教於樂的方式，讓安全觀念深植孩子心中，同時強化家長的防詐意識。未來將持續推動多元宣導，與社區攜手打造更安全的生活環境。