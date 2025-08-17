土城77歲兒刺死94歲母　高大成：不執行死刑已對社會產生危害

▲高大成說，殺害至親於法不容，顯示許久以來不執行死刑，無法發揮對殺人遏阻的功能。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

新北市土城區昨（16）日發生逆倫血案，77歲郭姓男子疑與99歲母親長期不睦，竟猛刺數十刀致使母親傷重不治；郭男也隨即持刀刺向自己，目前仍在治療中。對此，法醫高大成表示，70多歲還要照顧90歲母親很辛苦，但殺害至親於法不容，顯示許久以來不執行死刑，無法發揮對殺人遏阻的功能。

高大成說，本案是否為預謀犯案，可從兇刀是從何而來得知，若是事先準備，可能是預謀，若是家中的菜刀、水果刀，則為臨時起意。聽說2人長期不合，年老時又可能面臨健康、金錢等問題，哪天突然壓力爆發，就可能會拿家中隨手可得的武器攻擊。

高大成指出，兇手刺向母親的部位在胸部及心臟，是人體要害，已具有殺人犯意；而他殺了母親之後企圖持刀自戕，刺向自己腹部卻沒死，可能是與腹部有許多神經有關，刺下去會因為非常痛而不自覺停手。

高大成也說，長久以來不執行死刑，人就大膽起來，甚至還有人行兇後說「反正也不會判死」，顯見不執行死刑已對社會秩序產生一定危害。

本案發生在昨天傍晚，郭男與妻子、郭母同住新北市土城區延吉街，郭男疑與郭母發生爭吵，涉嫌持刀追砍，導致母親傷重送醫不治；郭男也持刀自殘，目前仍在治療。

警方初步調查，郭母生前曾在社區幫人縫紉，但因年事已高與兒子摩擦不斷，鄰居雖曾出面勸阻，卻未能改善關係。如今矛盾最終釀成母喪子傷的悲劇，全案目前依殺害直系血親尊親屬罪偵辦。今（17）日檢警於亞東醫院相驗遺體查死因，確切事發原因與動機仍待進一步釐清。

