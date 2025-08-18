遭蘇偉碩控京華城案曲解法令獵殺柯文哲　內政部國土署嚴正駁斥

▲醫師蘇偉碩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，社運人士、醫師蘇偉碩今（18日）指控，內政部與監察院違反法律見解，僅針對單一個案進行政治獵殺，政治追殺幕後黑手是內政部。對此，內政部國土署嚴正駁斥，本案是京華城公司申請容積獎勵，由台北市政府本於權責處理，無須報請中央同意。為避免類似案件未依通案性容積獎勵規定，而為單一對象創設容積獎勵項目產生爭議，國土署已請各地方政府於審議細部計畫及容積獎勵規定時，應特別注意相關公益性及合理性。

蘇偉碩今開記者會表示，監察院相關糾正案跟調查報告有非常大問題，不僅打臉自己101年的專案報告，內政部也打臉自己99年現行有效函釋，這是非常標準政治獵殺案件。京華城案完全是指鹿為馬，原因就是政治目的，目標非常清楚就是柯文哲及民眾黨，而政治追殺幕後黑手是內政部。

對此，內政部國土署透過新聞稿嚴正駁斥，本案是京華城公司申請容積獎勵，由台北市政府本於權責處理，無須報請中央同意。為避免類似案件未依通案性容積獎勵規定，而為單一對象創設容積獎勵項目產生爭議，國土署已請各地方政府於審議細部計畫及容積獎勵規定時，應特別注意相關公益性及合理性。

國土署表示，京華城公司是依據都市計畫法第24條向台北市政府提出自擬細部計畫申請，原址非屬都市更新地區，市府卻準用「都市更新建築容積獎勵辦法」規定之容積獎勵項目，因此被監察院糾正。在監察院99年調查及糾正報告中，有關都市計畫法省市施行細則（台北市土地使用分區管制自治條例），及都市計畫細部計畫書土地使用管制事項中，都有明確的都市計畫容積獎勵規定，中央對於都市計畫法令適用立場迄今均未改變。

國土署指出，雖然細部計畫得訂定容積獎勵項目規定，但獎勵項目及額度應符合公益性及合理性，避免為單一對象創設各種名目的獎勵規定，以符合公平正義。此外，民間人士指稱台北市前任市長依都市計畫法第24條審議的自擬細部計畫案共36案，惟此權責歸屬地方政府，國土署尊重監察院及司法單位調查權責，如涉及不法之情事，會全力配合偵查，以釐清案情。