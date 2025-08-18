翟神「放大公文書」質疑變造　北檢批：企圖帶風向影響輿論

▲翟本喬質疑北檢變造公文章戳，北檢調閱法院公文流程紀錄後澄清說明。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪污案官司持續進行中，法庭外各方訊息也沒間斷過，民眾黨國家治理學院主任翟本喬日前質疑，檢察官到醫院視察同案被告沈慶京後的陳報公文，章戳內時間疑遭變造，台北地檢署18日澄清表示，已向法院查詢收發紀錄，時間與公文章戳相符，請外界勿再恣意捕風捉影、企圖帶風向影響輿論。

翟本喬有「翟神」之稱，歷任Google、台達電子等公司，2013年創立和沛科技發展雲端儲存技術，但3年後裁員減資，除了本業外，翟本喬也常對政治時事發表看法，曾列時代力量不分區立委名單、柯文哲時代的台北市政顧問，現為民眾黨國家治理學院主任。

威京集團主席沈慶京，被起訴為了京華城改建容積案行賄柯文哲後，曾在法院上與辯護人分別指出，檢察官林俊言在偵辦期間，到醫院偵訊沈慶京但未錄音，北檢在2025年3月18日發布新聞稿，並提供2024年10月23日發函北院的公文，表示檢察官當時到醫院是要了解沈慶京身體狀況，且事後已向法院陳報相關視察行程。

但翟本喬放大北檢這份公文右上角的收發章戳，「為什麼中間的日期是鮮明銳利的，而周圍的章是暗色模糊的呢？」質疑「林俊言檢察官，為什麼你的文件看起來像是變造過的？」消息近日在網路社群以及政論節目發酵，北檢為此函請法院查詢相關公文傳遞流程紀錄，證實北院在10月23日收文後，編載為文號「113收刑文025501」公文，並在當天下午呈轉給承辦法官。

▲翟本喬質疑北檢新聞稿(上)提供的公文中，法院收文戳章的日期欄(下)疑遭變造。（圖／翻攝翟本喬臉書）

北檢表示，本署於114年3月18日發布之新聞稿，檢附本署通知函（稿）影本（即本署113年10月23日北檢力端113偵30939字第1139108445號函），該通知函（稿）上的臺北地方法院「收發章戳」，是本署在113年10月23日發函送到法院收發室，法院收受通知函正本後，在通知函（稿）上，蓋用同日期的收發章戳，表示法院確實在同一日期收到本署通知函，也作為公文已完成送達程序的證明。

此外，北檢向臺北地方法院調取收受上開通知函的紀錄，依法院回函檢附的「113年10月23日」收發室收文、傳送刑事科電腦畫面截圖、收文傳送清單、刑事科送件簿等資料，均可證明北檢通知函確實是在「113年10月23日」送到臺北地方法院收發室，與北檢通知函（稿）上蓋「113年10月23日」的法院收發章戳作為送達證明相符合，故絕無所謂變造日期情事，請外界勿再恣意捕風捉影、企圖帶風向影響輿論並斲傷司法公信力。