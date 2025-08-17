黃國昌邀賴清德下周辯論核能　批：民進黨怯戰、像山頂洞人

▲民眾黨主席黃國昌17日邀請賴清德公開辯論核能議題。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對有網友近期翻出2015年時任台北市長柯文哲回應核廢料議題時，形容是「把肛門縫起來，跟你講這個好吃，你怎麼吞得下去」，民眾黨主席黃國昌今（17日）表示，科技發展到什麼腳步，只有民進黨還像山頂洞人，緊抱過去想法不放；黃也說，怎麼823，民進黨怯戰成這樣？如果民進黨主席賴清德真的對這件事這麼有意見，還要停留在十年前的觀念的話，沒關係，「下周我們加開一場公開辯論」，誠懇邀請賴面對台灣人民，說清楚講明白。

核三延役公投將於23日登場，近期有網友挖出柯文哲2015年對處理核廢料的評論；柯說，「我是一定反對，問題是核一、核二廠核廢料已經塞滿，所以新總統上來要煩惱問題。我以前比喻把肛門縫起來，叫他一直吃，問題是要怎麼解決，還是要想辦法解決嘛，這是問題，沒有錯」。

對此，黃國昌17日下午出席「JIMMY搖滾水樂園」時受訪表示，他為什麼一直說民進黨故步自封，時代發展到什麼地步、科技發展到什麼腳步，只有民進黨還像山頂洞人，回去過去一、二十年前抱持的觀念墨守成規，緊抱過去想法不放，但世界不會因為台灣、民進黨故步自封停下腳步。

黃國昌說，民進黨側翼與其拿誰誰誰，甚至連藝人都拿出來消費，不如勇敢一點，民進黨自己派主將出來戰，怎麼823，民進黨怯戰成這樣？五位代表，大家有看到哪個是民進黨主將，只派台電董事長曾文生、民進黨立委莊瑞雄，他倒是期待，如果民進黨主席賴清德真的對這件事這麼有意見，還要停留在十年前的觀念的話，沒關係，「下周我們加開一場公開辯論」，不要用說明會，用辯論會方式，比照總統大選辯論會模式。

黃國昌表示，他公開邀請賴清德出來公開辯論，針對台灣到底需不需要核電、核三廠要不要延役，誠懇邀請賴，不要躲在辦公室，出來面對台灣人民，說清楚講明白。