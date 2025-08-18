　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

淚崩了！陳佩琪喊要拿柯文哲相片到天安門　抗議民進黨害她家破人亡

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被羈押禁見，其妻子陳佩琪日前稱要背著柯的骨灰，每天去堵總統賴清德夫妻出門。陳佩琪今（18日）哽咽表示，她知道民進黨政府要把柯文哲關押到死，骨灰沒辦法背出國，但她要拿著先生的相片，第一站就到天安門廣場，要用流利的中文跟人家講，為什麼台灣會有這麼兇惡殘暴的民進黨政府，對在野黨主席做無情壓迫，「我們家家破人亡」。聽聞陳佩琪這番話，一旁的民眾黨立法院黨團主任陳智菡解釋，陳佩琪主要表達的是對台灣司法跟公正性最嚴正控訴。

▲陳佩琪18日在記者會上淚崩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳佩琪18日在記者會上淚崩。（圖／記者屠惠剛攝）

醫師蘇偉碩18日在民眾黨立法院黨團記者室舉辦「監委指鹿為馬 司法打手圖利誰」記者會，陳佩琪、陳智菡均出席。記者會中，蘇偉碩總結，京華城案完全是指鹿為馬，原因就是政治目的，政治目標就是柯文哲跟民眾黨，特別是去年總統大選差點無法讓賴清德取得政權，若賴2028還要連任，沒有把柯文哲打下來，連任之路就會非常困難，所以就像這次大罷免同樣心態，就是選輸就翻桌。

聽完蘇偉碩說明後，陳佩琪說，以公民立場，希望台灣地方自治法能很順利的不要因為京華城案全部被拖累；柯文哲常在法庭上講，大家十年來回頭看這官司，不要因為一場官司判決把台灣自治拖下去。

陳佩琪表示，她發現內政部很早就計畫要如何構陷她的先生，提糾正的監委蘇麗瓊自己也在台北市府服務過，提的糾正文造成台北市府多少公務員被牽連其中，包括前市長、甚至有公務人員親屬因此喪失生命，不是躲著，應該出來說清楚，到底是配合內政部一起構陷，還是被內政部誤導。

接著，對於自己對京華城官司感受，陳佩琪說，今年初柯文哲曾有兩次被交保機會，理由是檢察官收集證據四個月，且柯沒有抗告，所以被告有權捍衛自己法律防禦權，結果不曉得為什麼一周又被羈押。經六個多月以來，法庭傳訊這麼多證人，包括學者專家、北市基層人員或局處首長等，這些人的證詞都在在證明，都是於法有據的「雙軌制」，當時的市長沒有對審議過程中，包括都委會任何委員或都發局任何公務人員，有做過任何指示，完全是尊重大家專業決定，然經過六個多月證人在法庭上的證詞，年初可交保兩次，現在變犯罪嫌疑重大。

陳佩琪說，她日前就在法庭上表示，到底柯文哲做了什麼，9個月後說柯犯罪嫌疑重大，是什麼理由？結果她得到的待遇是，審判長問「這女的是誰？」並要求法警把她約束起來、架到外面，以後不准來聽庭。

陳佩琪表示，她是經過國家考試且經國家認證的醫師，在醫院執行醫療任務時，當病人家長挑戰她時，問她「我的小孩到底生了什麼病？為什麼妳都沒有把他治療好？」她會問該家長你是誰？叫警衛把對方約束起來嗎？「我會這個樣子嗎？」當然是依專業好好解釋且盡心盡力。

陳佩琪表示，她先生被羈押九個月了，身體能否承受，她的心裡很清楚；她在法庭上問為什麼說柯文哲犯罪嫌疑重大，且經九個月這麼多人證詞，不是證明柯是清白的？「當然我從這幾天出庭我也知道，就是賴清德、民進黨政府號稱自己是民主自由國家，要用司法最廉價手段把我先生羈押到死」。

談及揹著骨灰？陳佩琪哽咽說，「我知道他們要把我先生關押到死」，所以心理上有個計畫，要練習好英文，先生骨灰沒辦法背出國，但她要拿著先生的相片，跟全世界的人講，號稱民主自由國家的凶惡殘暴政府怎樣用法律迫害在野黨主席，造成家破人亡。

▲陳智菡伸手安慰陳佩琪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳智菡伸手安慰陳佩琪。（圖／記者屠惠剛攝）

眼見陳佩琪說不出話來，陳智菡伸手安慰，結果陳佩琪又說：「或許我（英文）不是這麼溜，但我中文絕對講得很好，我第一個站就到天安門廣場」，她要用流利的中文跟人家講，為什麼台灣會有這麼兇惡殘暴的民進黨政府，對在野黨主席做無情壓迫，「我們家家破人亡」。陳佩琪說到此再次哽咽到說不出話，陳智菡立刻給予關心，接著陳佩琪回應，她最近情緒，讓大家覺得她跟以前不一樣，本來她今天很有信心可以出席，吞幾顆藥可以很正常，結果藥效不能撐很久，就把麥克風交回。

對於陳佩琪的言論，陳智菡說，剛陳佩琪主要想表達的是，司法在台灣，所謂的民主國家，可以不顧法規、不顧所有客觀證據，還構陷人入罪，憑什麼還去指控中國是獨裁國家，台灣是不是步上獨裁國家行列中，這是陳佩琪對於台灣司法跟公正性最嚴正的控訴。

08/17 全台詐欺最新數據

陳佩琪蘇偉碩柯文哲京華城案陳智菡民眾黨天安門

