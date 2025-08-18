普丁要讓步了？　川普特使曝「2大條件」有進展

▲烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）和川普特使魏科夫（Steve Witkoff）17日分別接受電視採訪透露，15日的美俄領袖會談雖未達成停火協議，但俄羅斯總統普丁已展現「讓步意願」，包括安全保障與領土議題，為和平談判帶來進展。

魏科夫在CNN節目中表示，普丁在會談中展現出一些讓步傾向，包括同意讓烏克蘭享有「類似北約第5條款」的集體防禦保障，但不包括正式加入北約。

魏科夫沒有回應俄羅斯是否要求烏克蘭交出整個烏東頓巴斯（Donbas）地區換取和平，但強調川普遵守基輔不進行土地交換的要求。他透露，會談中討論了烏克蘭的5個地區，而莫斯科有所讓步，「關於頓內茨克（Donetsk）以及那裡會發生什麼事情，將有重要的討論，細節將在周一（18日）公布。」

▲烏克蘭東部頓巴斯地區砲火不斷，房屋一片狼藉。（資料照／達志影像）

盧比歐則採取較謹慎態度，他在ABC節目中強調，俄烏都需要讓步才能結束戰爭，短期內達成和平協議仍有困難，「我們確實取得進展，找出了潛在的共識領域，但仍存在重大分歧。所以我們還有很長一段路要走。」

盧比歐並未排除美國對俄羅斯施加更多制裁的可能性，但稱此舉將標誌川普在達成停火協議或烏克蘭長久和平的努力失敗了，「他一採取這些措施，所有談判都會停止。」

俄羅斯目前占領烏克蘭將近20%領土，包括烏東頓內茨克約3/4地區、毗鄰的盧甘斯克（Luhansk）幾乎全部領土，以及整個克里米亞半島。