美國務卿盧比歐：俄烏和平協議需「雙方讓步」　停火非唯一目標

▲美國國務卿盧比歐。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國國務卿盧比歐近日指出，俄羅斯與烏克蘭若要達成和平協議，雙方必須做出讓步。他表示，美俄領導人在阿拉斯加的會談雖有進展，但仍存在重大分歧；美方正試圖透過協商避免戰爭升級，同時爭取和平解決方案。盧比歐強調，停火或全面和平協議都需要雙方領導人共同參與，任何一方無法決定局勢走向。

根據《衛報》，盧比歐於美國當地時間17日接受多家媒體訪問時重申，美國總統川普與俄羅斯總統普丁在阿拉斯加的會談中，儘管已確認潛在協議領域，但仍存在巨大分歧，距離達成真正和平協議尚有一段很長的路，「任何和平協議都需要雙方做出讓步，否則那只是單方面投降，而任何一方都不可能接受。」

美國特使威特科夫（Steve Witkoff）表示，普丁在會談中同意，美國與歐洲可以為烏克蘭提供類似北約第五條款的安全保障，作為和平協議的一部分。對此，盧比歐認為，停火或和平協議都無法在僅有單方參與的情況下達成，因此強調雙方領導人直接會談的重要性。

盧比歐也指出，雖然白宮公開要求停火，但目前停火仍有困難，理想的目標是結束戰爭，而非僅暫停敵對行動。針對烏克蘭可能須割讓部分領土的議題，盧比歐表示，目前沒有外界強迫烏克蘭放棄領土的行動，強調真正的和平協議需要烏克蘭總統澤倫斯基參與協商。

同時，盧比歐也質疑，新的西方制裁方案無法迫使俄羅斯接受和平方案，並指出俄羅斯經濟已完全轉為全時戰時經濟，即便付出巨大人力成本，俄方仍願意持續進行消耗戰，且光是上個月俄軍就損失2萬名兵力，「這告訴你，他們（俄羅斯）願意付出代價。」

對於外界批評川普會談過程中「過度讓步」給予普丁舞台，盧比歐反駁稱，「普丁本來就已經站在國際舞台上，正針對烏克蘭進行全面戰爭。若想結束戰爭，必須與普丁協商，這是常識。」

盧比歐強調，會談目的是尋求和平，而非美國對俄國的單方制裁或強迫行動。

不過，民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）批評川普與普丁會晤為「災難」，指控美方尚未達成停火或和平協議，且普丁並未讓步，外界認為這場會談安排更利於普丁設定議程與敘事。

前川普政府顧問希爾（Fiona Hill）與拜登政府前白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）亦指出，川普安排的會談對俄方有利，但未產生實質和平成果。