俄羅斯只是棋子？川普操盤「挑戰單一大國」　視習近平為勁敵

▲美國總統川普16日在阿拉斯加與俄羅斯總統普丁舉行峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普與俄羅斯總統普丁在阿拉斯加進行峰會。美媒分析，會談看似聚焦在烏克蘭，但川普的實際目標是透過能源、北極航運與關鍵礦產合作，削弱莫斯科對中國的依賴，為美國爭取戰略空間，強化21世紀印太地區布局。

根據美媒《福斯新聞》，川普政府長期以來將中國視為美國在21世紀的最大戰略威脅，並以遏制中國崛起為核心制定外交政策。從限制中國取得先進人工智慧晶片、重構稀土供應鏈，到在中東和印太以安全保障換取戰略一致，美國的各項行動均圍繞「中國優先」。

在此背景下，阿拉斯加峰會的俄羅斯策略並非分心行動，而是為「美國優先」策略帶來連貫性，試圖以現實主義方式調整美俄、中俄關係。

對歐洲而言，烏克蘭戰爭被視為「民主前線」，歐盟與基輔當局推動對俄羅斯長期對抗，包括極限制裁、加深北約承諾，以及將烏克蘭永久納入西方秩序。然而，這種策略同時加重美國責任，因為北約擴張增大美國防衛承諾，且烏克蘭的人口與經濟衰退降低領土恢復可能性，使華府承擔長期風險。

在經濟上，歐洲承受2022年後能源與貿易中斷衝擊，美國則受益於液化天然氣出口並相對隔絕。歐盟的訴求是將美國更深綁入歐洲事務，成為最終保證者，即使分散對印太的資源與關注。

川普的對俄策略則走反方向。他認為，俄羅斯是中國全球策略中的薄弱環節。隨著莫斯科對中國資本、市場及外交支持依賴增加，北京已利用此槓桿獲得俄油折扣、強化人民幣貿易，並確保莫斯科支持其地緣政治立場。若任由這種「歐亞聯盟」存在，美國將面臨同時對抗兩個核武強國的局面。

川普策略的核心，是以有限經濟合作、能源與北極航運、關鍵礦產交易，讓莫斯科脫離中國的部分影響，並透過可驗證條件與制裁機制保持談判杠桿。

在軍事上，川普對烏克蘭的援助也維持節奏與限制，包括愛國者防空系統、布拉德利戰車、霍克導彈系統，足以守住防線卻不會過度消耗美國軍備或引發直接升級。在外交與經濟層面，他以「胡蘿蔔加大棒」策略施壓俄方，所有援助與合作皆與停火、降級及遠離北京掛鉤，並保留隨時恢復制裁的手段。

此次峰會也發生在俄羅斯經濟與外交壓力增加的時刻。俄羅斯在烏克蘭取得有限進展、2025年初石油收入增長17％。川普曾將印度商品關稅提高至50％，明確指向印度購買俄國石油，同時警告任何購買折扣俄油的國家最高將被課以100％關稅，直接針對中國。

分析認為，阿拉斯加峰會的真正意義並非對烏克蘭讓步或送給普丁禮物，而是美國外交的策略性調整。川普透過俄羅斯交易與施壓，為美國在印太地區爭取戰略資源，減少在歐洲的過度承擔，確保美國在面對21世紀全球格局時，只需應對中國等單一大國的挑戰，而非同時面對中俄兩大核武強國。