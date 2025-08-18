　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普交手烏俄「習近平也在緊盯」　1情況恐被他視為攻台良機

▲▼中共總書記習近平。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國前駐北約大使哈奇森（Kay Bailey Hutchison）17日警告，中國國家主席習近平「正在關注」總統川普對烏俄談判的態度，若西方對俄羅斯表現軟弱，或者俄羅斯未因對烏克蘭發動戰爭而面臨足夠的後果，他恐怕把此刻視為奪取台灣的良機。

哈奇森曾在川普第1任期擔任駐北約大使，她接受NewsNation節目「The Hill Sunday」採訪時說，「習近平在觀察西方是否會潰敗、放棄、拋下烏克蘭……如果我們看起來軟弱、優柔寡斷或放棄保護西方邊界的能力，對習近平而言就意味著，或許是時候讓他實現長久以來都想要做的事，也就是開始接管台灣。他在香港肯定造成了足夠的破壞，現在他的下個目標將是台灣。」

川普將在當地時間18日會見烏克蘭總統澤倫斯基與另外7名歐洲領袖，討論15日川普與普丁會談的結果。

哈奇森認為，川普邀請歐洲領袖加入會談「非常好」，因為這次談判也將包括歐洲盟友的安全狀況，「他們也應該可以表達意見，這是他們的邊界，而且北約當然也是談判的一部分，我認為讓歐洲人了解利害關係將是非常重要的。最肯定的是，烏克蘭必須擁有最終決定權。」

08/17 全台詐欺最新數據

434 1 4302 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

8歲男童獨活原因！　外公、女山友捨命保護他
女載大16歲男自撞雙亡　家屬認屍悲曝：不知對方是誰
勞動部奉旨給飯？　凌濤爆「零日攻擊」導演獲就安基金2872萬
快訊／金鍾國親口報喜：我要結婚了！　很慶幸對吧
金鍾國愛妻身份曝光！　為她砸1.55億購豪宅
蔣萬安宣布「鮮奶週報2.0」九月上路！2至12歲可領、全年無
陳佩琪淚崩了！　喊要拿柯文哲相片到天安門
金鍾國突結婚《RM》成員今天才知情！　錄影現場報喜

中國習近平烏克蘭台灣美國台海美中台兩岸川普

