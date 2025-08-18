川普交手烏俄「習近平也在緊盯」　1情況恐被他視為攻台良機

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國前駐北約大使哈奇森（Kay Bailey Hutchison）17日警告，中國國家主席習近平「正在關注」總統川普對烏俄談判的態度，若西方對俄羅斯表現軟弱，或者俄羅斯未因對烏克蘭發動戰爭而面臨足夠的後果，他恐怕把此刻視為奪取台灣的良機。

哈奇森曾在川普第1任期擔任駐北約大使，她接受NewsNation節目「The Hill Sunday」採訪時說，「習近平在觀察西方是否會潰敗、放棄、拋下烏克蘭……如果我們看起來軟弱、優柔寡斷或放棄保護西方邊界的能力，對習近平而言就意味著，或許是時候讓他實現長久以來都想要做的事，也就是開始接管台灣。他在香港肯定造成了足夠的破壞，現在他的下個目標將是台灣。」

川普將在當地時間18日會見烏克蘭總統澤倫斯基與另外7名歐洲領袖，討論15日川普與普丁會談的結果。

哈奇森認為，川普邀請歐洲領袖加入會談「非常好」，因為這次談判也將包括歐洲盟友的安全狀況，「他們也應該可以表達意見，這是他們的邊界，而且北約當然也是談判的一部分，我認為讓歐洲人了解利害關係將是非常重要的。最肯定的是，烏克蘭必須擁有最終決定權。」