百變女愛追星　BLACKPINK粉絲逾60人受騙

▲黃冠禎（圖）近年迷上韓國女團BLACKPINK，為了應援收粉絲的錢，後卻消失無蹤。（讀者提供）



本刊接獲投訴，年約40歲的詐騙慣犯黃冠禎是一名看護，十幾年來假扮各種身分，以演員、性靈治療師、衛福部官員等身分行騙。本刊調查，黃冠禎（網路暱稱桃子、peach）熱衷追星，但也慣用「幫人代購」的手法詐財，早年她曾聲稱要幫粉絲們預購藝人王傳一專輯，收了錢卻沒給貨；同一時期，黃也詐騙F4成員朱孝天的粉絲，自稱有管道幫台灣粉絲購買朱孝天在中國出版的食譜書，但收錢之後就沒下文。

多年來黃冠禎詐騙明星粉絲行徑從未間斷，韓國天團BLACKPINK成員Lisa去年11月到高雄辦見面會，黃冠禎在IG成立「Lisa台灣應援總站」，宣稱要為見面會組織應援、發放應援手幅，藉此向粉絲募款。

▲BLACKPINK成員Lisa（圖）的粉絲不少是未成年學生，捲入詐騙案件卻求助無門。（讀者提供）

為了答謝粉絲捐款，黃冠禎答應製作透卡、紀念T恤、帆布袋做為應援禮品，在見面會後送給參加募捐的粉絲，逾60名粉絲響應捐款，最後黃卻跳票神隱。

許多粉絲持續追問應援禮品下落，起初黃冠禎稱「訂製廠商出狀況，重新委託新廠商」，承諾最慢會在今年2月寄給大家，後來就開始搞消失、不回訊息，不少粉絲至今仍在IG追問進度、要求退費，黃都不予理會。

▲黃冠禎（粉紅帽者）去年為BLACKPINK成員Lisa來台的活動組織應援活動。（翻攝民視新聞）

與黃冠禎一同籌組Lisa應援工作的夥伴C指出，黃在應援夥伴之間，也不忘維持自己疾管署官員的人設，當時黃找了幾個未成年粉絲當見面會當天的免費工讀生，黃向他們自稱：「疫情期間我是第一線，每天開記者會決定政策專家會議、前進指揮所都是我的工作範圍」，還說：「你問你爸媽就知道了！」

▲黃冠禎賣弄體弱人設，曾傳輸血照片給夥伴，卻被抓到血包上名字不是她。（讀者提供）

見面會之後，黃冠禎不想再處理募資後續事宜，竟在應援工作夥伴的LINE群組裡裝病，宣稱其LINE帳號由「黃冠禎的（疾管署）長官」接手，也就是之前暗示過的曖昧對象羅一鈞。這位披著黃冠禎帳號、扮演羅一鈞的長官在群組裡說，黃目前「在加護病房昏迷超過5天」、「生命徵象不穩定」，鼓勵其他夥伴持續完成募款收尾工作。

▲黃冠禎原本答應送出T恤、帆布袋等應援禮品酬謝參與募款的粉絲。（翻攝lalisa_liliestw IG）

離譜的情節不止於此，黃冠禎後來被Lisa應援夥伴們發現，她持續在網路上有活動、根本沒有住院昏迷一事，黃還大言不慚稱：「你自己算算時間，我讓一鈞用我的手機是沒問題的吧！」「他是我的醫療代理人。」

▲不少BLACKPINK粉絲持續向黃冠禎追討應援禮品的下落。（讀者提供）

但黃冠禎詐騙行徑不僅於此，她還曾被3名網友聯合告上法院，因謊稱能代辦中國的心理諮商師證照考試，收取機票住宿報名費6.5萬元；宣稱可用便宜價格幫忙代購iPhone手機，詐得5.8萬元；謊稱母親重病，從心靈諮商認識的朋友處獲取34萬餘元。



