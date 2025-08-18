北市義交黑幕！市府幕僚妻空降領乾薪　議員把持大隊橫行

▲台北市長蔣萬安的機要林冠勳，安插妻子許女當北市義交大隊幹事，月薪逾5萬元。（翻攝林冠勳臉書）

圖文／鏡週刊

台北市交通義勇警察大隊每年接受市府上億元補助，大隊長卻遭隊員指控公器私用，不僅安插市長蔣萬安機要的妻子當有給職幹部，每月爽領5萬多元薪水，還涉嫌挪用公款，替國民黨籍台北市議員郭昭巖辦慶生大會，並要求隊員無償幫郭助選、搬家、打掃、驗車，另提供萬華中隊場地，讓郭的父母帶里民運動。此外，郭的哥哥擔任副大隊長、表弟擔任萬華中隊中隊長，義交大隊遭郭家把持，弊端、亂象叢生，最近更爆發同仁連署離職風暴，引發關注。

▲林冠勳的妻子許女4月報到，擔任台北市義交大隊幹事，因為她沒當過義交，引發議論。（讀者提供）

台北市交通義勇警察大隊（簡稱義交大隊）4月有新任幹事報到就職，其中行政組許姓女幹事沒有義交資歷，依過去規定，不能擔任月薪5萬多元的有給職幹部，義交隊員Ａ先生告訴本刊，經內部調查，才知許女的丈夫林冠勳是現任北市府市長辦公室「主任研究員」。

有義交隊員查出，去年底，北市義交大隊長辜萬益指示萬華中隊幹部，將許女加入該中隊的隊員名冊，但許女從未報到、出勤，更奇怪的是，許女入隊後隔月，辜就擴編義交大隊幹事名額，並修改「幹事需有3年義交資歷」的規定，明顯為許女鋪路。

▲北市議員郭昭巖與義交大隊長辜萬益交情非常好，辜還要求隊員無償幫郭助選、搬家、打掃、驗車。（翻攝郭昭巖臉書）

本刊調查，林冠勳7年前代表國民黨參選中正萬華區議員，但在登記前5天，他因酒駕肇逃還找助理頂包，被國民黨停權，宣布退選，最後被判3個月徒刑，得易科罰金。2022年，林再次參加議員黨內初選落敗，便到蔣萬安的市長競選總部助選，後來到成為市長辦公室主任研究員，但林對外常自稱「蔣萬安辦公室主任」。

另名Ｂ先生則說，林冠勳跟著前老闆林郁方，長期在中正萬華區經營，跟當時擔任萬華義交中隊長、萬華區調解委員會主席的辜萬益熟識，2人關係友好，辜升上大隊長後才會利用特權，幫林安插妻子當義交大隊有給職幹事。

▲郭昭巖競選期間，要求義交隊員無償舉牌助選，遭受抨擊。（讀者提供）

除了林冠勳，國民黨現任中正萬華區議員郭昭巖也跟辜萬益交好，辜還是她競選總部的執行長，Ｂ先生氣憤地說，郭昭巖選舉期間，辜要求隊員幫郭站路口拜票、掃街，若排不出人力還會被郭的辦公室主任斥責；除此之外，郭昭巖還要求隊員幫她搬家、打掃，甚至指派隊員輪流把郭家4輛車開到監理站驗車。

另外，郭昭巖還要萬華義交中隊打備用鑰匙給她，方便她的父母帶里民到中隊的隊部運動，曾有隊員覺得不妥，卻被郭反嗆：「場地是我爭取來的，為什麼我不能用？」。

▲林冠勳（右）曾是前立委林郁方的助理，7年前參選北市議員時，辜萬益（左）曾站台力挺。（讀者提供）

另名知情人士Ｃ小姐指出，台北市義交大隊已完全被郭昭巖家族把持，除了大隊長辜萬益跟她友好，現任副大隊長是郭的親哥哥，萬華中隊中隊長則是她的表弟，加上有蔣萬安的機要林冠勳力挺，郭家對義交大隊的影響力無庸置疑。

Ｃ小姐說，2年前辜萬益升義交大隊長時，因超齡被檢舉，後傳出郭昭巖向市府施壓，市長室則由林冠勳護航，最後辜仍順利上任，辜上任後便以大隊長職權，指派郭的哥哥擔任副大隊長，今年再安排林妻空降義交大隊當幹事，被質疑是為了答謝郭、林2人。

▲辜萬益被爆挪用義交中隊公積金，製作升任大隊長的匾額送給自己。（讀者提供）

除此之外，辜萬益也被檢舉挪用義交公費替郭昭巖辦慶生會、訂製匾額送給自己，有隊員向北市府政風室檢舉，沒想到回覆的是副大隊長，也就是郭的哥哥，稱公款大多是辜募來的，是合理使用，讓隊員痛批官官相護。

本刊調查，台北市義交大隊總編制約900人，義交隊員出勤都有230元到350元不等酬勞，而台北市警局今年補助義交大隊的預算金額高達上億元，非常可觀，也因協勤站崗有薪水，衍生不少爭議。

▲萬華義交中隊隊員連署陳情有意辭職，台北市警局長李西河還特地發公文安撫。（讀者提供）

Ｃ小姐表示，郭昭巖表弟接任萬華中隊長後，把勤務派遣當成報復工具，勞役不均，還藉故架空原本負責排班的幹部，引發同仁不滿，已有10多名隊員連署陳情有意辭職，台北市警察局長李西河得知狀況後，還特別發公文安撫。Ａ先生等義交隊員呼籲台北市府及相關單位，正視義交大隊的亂象，不要讓特定人士獨攬大權、公器私用，致使相關職務淪為酬庸，衝擊其他隊員的權益。

回應 針對指控，北市義交大隊長辜萬益表示，林冠勳妻子是依據合法程序申請入隊，並報名參加幹事筆試、面試審核通過，一切合規，否認特權安插職位。至於指派義交隊員幫郭昭巖助選，辜則指出，郭及郭母經常捐款給中隊，「人家是有出錢的」，且郭選完都有請義交隊員吃飯，而辜坦承自己已滿70歲超齡，他強調此職務是義務性質、無給職。 本刊詢問台北市政府回應時，北市府交由義交大隊的主管機關台北市警局代為回應，仍強調遴聘林妻的程序合規。另外本刊透過電話、簡訊，並致電北市議員郭昭巖服務處，想詢問郭對相關指控的回應，但電話皆未接通、未獲回電回訊，截稿前未取得她的說法。

