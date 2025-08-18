　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

義交幽靈女隊員變長官　一查她老公竟是北市府紅人

北市議員郭昭巖與義交大隊長辜萬益交情非常好，辜還要求隊員無償幫郭助選、搬家、打掃、驗車。（翻攝郭昭巖臉書）

▲北市議員郭昭巖與義交大隊長辜萬益交情非常好，辜還要求隊員無償幫郭助選、搬家、打掃、驗車。（翻攝郭昭巖臉書）

圖文／鏡週刊

台北市交通義勇警察大隊（簡稱義交大隊）4月1日有3名新任幹事報到就職，其中行政組許姓女幹事卻引發內部議論，因為她沒有任何義交資歷，也未協助過指揮交通，依過去規定及慣例，不能擔任月薪5萬多元的有給職幹部。

台北市長蔣萬安的機要林冠勳，安插妻子許女當北市義交大隊幹事，月薪逾5萬元。（翻攝林冠勳臉書）

▲台北市長蔣萬安的機要林冠勳，安插妻子許女當北市義交大隊幹事，月薪逾5萬元。（翻攝林冠勳臉書）

義交隊員Ａ先生告訴本刊，後來有人查閱資料及四處打聽，才知道許女的丈夫林冠勳大有來頭，他原是前國民黨立委林郁方的助理，曾通過國民黨北市中正萬華區議員初選，但在登記參選前，因酒駕找助理頂包，最後宣布退出選舉，還被判刑。風頭過後，他幫蔣萬安助選，蔣當選市長後，把他帶進市府，擔任市長辦公室「主任研究員」。

不僅如此，還有義交隊員查出，去年11月，台北市義交大隊大隊長辜萬益指示萬華中隊幹部，將許女加入該中隊的隊員名冊，但許女從未報到，也沒出過任何勤務，沒人見過她本尊，沒想到幾個月後，許女竟搖身變成義交大隊的幹事。

林冠勳的妻子許女4月報到，擔任台北市義交大隊幹事，因為她沒當過義交，引發議論。（讀者提供）

▲林冠勳的妻子許女4月報到，擔任台北市義交大隊幹事，因為她沒當過義交，引發議論。（讀者提供）

Ａ先生解釋，依規定，義交隊員每月至少要協勤16小時，若無法達成，須呈報核備，否則就會被退隊，但許女從未出勤，卻屹立不搖；更奇怪的是，許女入隊後隔月，辜萬益就大動作擴編義交大隊的幹事名額，並修改「幹事需有3年義交資歷」的規定，明顯為許女鋪路，義交大隊內部則戲稱這是大隊長為林冠勳妻子許女量身打造的「主任妻條款」。

本刊調查，林冠勳7年前代表國民黨參選中正萬華區議員，但在登記前5天，他參加餐會、喝了幾杯啤酒，酒駕返家時，不小心與機車騎士發生擦撞，林肇事逃逸；15分鐘後，才由王姓助理開車載他回現場，王自稱開車者是他，但騎士提出質疑，警方調閱監視器，確認是林開車、王頂包，林酒測值超標，最後將2人送辦。

議員黑手伸義交1／義交幽靈女隊員變長官　一查她老公竟是北市府紅人

▲林冠勳（右）曾是前立委林郁方的助理，7年前參選北市議員時，辜萬益（左）曾站台力挺。（讀者提供）

林冠勳因酒駕頂包案，被國民黨停權，他召開記者會宣布退出議員選舉，但質疑這是競選對手設計的假車禍，一度引發討論；最後林遭檢察官起訴，法院審理認定林是公眾人物，案發時是立委辦公室主任，應該了解各國嚴懲酒駕的立法趨勢，不宜輕縱，判他3個月徒刑，得易科罰金，全案定讞。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


更多鏡週刊報導
新聞內幕／蔣萬安機要安插妻子當幹事　北市義交大隊遭藍議員把持
議員黑手伸義交2／郭昭巖使喚義交隊員當奴僕　免費搬家打掃還要幫助選
議員黑手伸義交3／大隊長挪用公款幫郭昭巖慶生　被檢舉竟上演一手遮天荒謬劇

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 7085 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發烈風警報　最新路徑曝
快訊／宏達電連拉2根漲停！　成交量破萬張
快訊／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際
急診躺超過1天上看30萬人次　陷「插管不如通水管」困境
擋不住離職潮！　護理人員執業率創近5年新低
福山雅治被爆「出席富士女主播酒局」開黃腔！發文回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲「32字親筆便利貼」曝光！命彭振聲加速京華城案

義交幽靈女隊員變長官　一查她老公竟是北市府紅人

北市義交黑幕！市府幕僚妻空降領乾薪　議員把持大隊橫行

內閣料「特定時間點」改組！傳至少3部長走人　郭智輝最顧人怨

軍公教「加薪2方案」出爐本周拍板　普發一萬等3因素成變數

藍營屏東辦核三座談會　蘇清泉批郭智輝：嚴重失言失格

恢復「台灣籍」增3條件！陸委會：非常可貴，不是想取得就能取得

文總前進大阪辦台灣文化祭湧破10萬人　阿部瑪利亞現身力挺

日本自民黨青年局長2天2訪蔣萬安　大讚「未來的總統候選人」

射了！中共運載火箭飛經我國防空識別區　國防部：國軍嚴密掌握

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

柯文哲「32字親筆便利貼」曝光！命彭振聲加速京華城案

義交幽靈女隊員變長官　一查她老公竟是北市府紅人

北市義交黑幕！市府幕僚妻空降領乾薪　議員把持大隊橫行

內閣料「特定時間點」改組！傳至少3部長走人　郭智輝最顧人怨

軍公教「加薪2方案」出爐本周拍板　普發一萬等3因素成變數

藍營屏東辦核三座談會　蘇清泉批郭智輝：嚴重失言失格

恢復「台灣籍」增3條件！陸委會：非常可貴，不是想取得就能取得

文總前進大阪辦台灣文化祭湧破10萬人　阿部瑪利亞現身力挺

日本自民黨青年局長2天2訪蔣萬安　大讚「未來的總統候選人」

射了！中共運載火箭飛經我國防空識別區　國防部：國軍嚴密掌握

釀酒人14連勝止步！　延長賽2比3遭紅人逆轉

快訊／天道盟公主色誘中風翁奪千萬土地　虐死「葛格」判囚12年

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友最後時刻捨命保護他

千萬文物失竊後又延宕3年重修　台南元和宮改選信徒控程序不公

陸外交部長王毅時隔三年赴印度訪問　為莫迪訪問中國鋪路

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

桃園蓮花季圓滿落幕　為期7周突破百萬人次造訪

宏達電連拉2根漲停　新品利多蓋過業績虧損

前無進帳、後無支援　台南建商交完最後一屋後停業

快訊／大阪道頓堀鬧區大火！　黑煙狂竄天際畫面曝

朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了

政治熱門新聞

軍公教「加薪2方案」出爐　本周拍板

內閣料「特定時間點」改組！傳至少3部長走人　郭智輝最顧人怨

賴清德：政府2030年前投入9千億　促民間4兆投資拚淨零轉型

恢復「台灣籍」增3條件！陸委會：非常可貴

北市義交黑幕！市府幕僚妻空降領乾薪　議員把持大隊橫行

柯文哲昔談核廢料　如「把肛門縫起來！跟你講好吃怎吞得下」

義交幽靈女隊員變長官　一查她老公竟是北市府紅人

核三廠退休經理強調核能安全：我沒變畸形

童子賢提派系為綠電開槍　莊瑞雄不忍了

射了！中共運載火箭飛經我國防空識別區　國防部：國軍嚴密掌握

文總前進大阪辦台灣文化祭湧破10萬人　阿部瑪利亞現身力挺

普發1萬「長輩開戶變多了」　郵局緊盯防詐騙人頭戶

讚蔣萬安是未來總統候選人　自民黨青年局長訪台

表態選新北市長遭侯友宜回「少說多做」　黃國昌：100％正確

更多熱門

相關新聞

秀羅一鈞簽名　她扮「疾管署祕書」回個簡訊5萬就得手

秀羅一鈞簽名　她扮「疾管署祕書」回個簡訊5萬就得手

本刊調查，黃冠禎侵占他人財產服刑出獄後，轉而在醫院擔任看護；新冠疫情期間，她跟隨時事建立新人設，謊稱自己是疫情指揮中心總祕書、疾管署副祕書，收費幫病患喬台大病床，更在言語中暗示與疾管署副署長羅一鈞有曖昧關係，以彰顯自己的影響力，但實際就是醫療黃牛，詐騙急於尋求醫療資源的民眾及家屬。

北市義交黑幕！市府幕僚妻空降領乾薪　議員把持大隊橫行

北市義交黑幕！市府幕僚妻空降領乾薪　議員把持大隊橫行

神鬼等級詐騙　她「從臨演到看護」分飾多角橫行20年

神鬼等級詐騙　她「從臨演到看護」分飾多角橫行20年

搬事務所　仙塔律師貼臉大亨照曝光！

搬事務所　仙塔律師貼臉大亨照曝光！

新生高架有大裂縫？目擊者驚慌通報「避開別走」

新生高架有大裂縫？目擊者驚慌通報「避開別走」

關鍵字：

鏡週刊郭昭巖辜萬益

讀者迴響

熱門新聞

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

新颱風最快今生成　預估路徑曝

鬼門要打開了！命理師揭6大禁忌　吃宵夜也不行

南三段山難8歲童獨活！專家轟：專挑壞的學

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」

午後全台變天　「雨最大」地區曝

快訊／高雄大樓今晨3死火警　2男1女亡

美空軍飛入颶風中　罕見影片震驚萬人

夏克立爆「睡女粉射後不理」

即／南海熱帶低壓生成　明起豪雨再襲

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

才剛交往！　高雄男「當街拉髮拖行爆打」23歲妹趴地狂哭

林志穎妻偕友嗑鍋露美腿任人「噴」　夜店續攤30分

租屋頂裝太陽能板…租約期間房子賣了！業者怒告

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面