義交幽靈女隊員變長官　一查她老公竟是北市府紅人

▲北市議員郭昭巖與義交大隊長辜萬益交情非常好，辜還要求隊員無償幫郭助選、搬家、打掃、驗車。（翻攝郭昭巖臉書）



台北市交通義勇警察大隊（簡稱義交大隊）4月1日有3名新任幹事報到就職，其中行政組許姓女幹事卻引發內部議論，因為她沒有任何義交資歷，也未協助過指揮交通，依過去規定及慣例，不能擔任月薪5萬多元的有給職幹部。

▲台北市長蔣萬安的機要林冠勳，安插妻子許女當北市義交大隊幹事，月薪逾5萬元。（翻攝林冠勳臉書）

義交隊員Ａ先生告訴本刊，後來有人查閱資料及四處打聽，才知道許女的丈夫林冠勳大有來頭，他原是前國民黨立委林郁方的助理，曾通過國民黨北市中正萬華區議員初選，但在登記參選前，因酒駕找助理頂包，最後宣布退出選舉，還被判刑。風頭過後，他幫蔣萬安助選，蔣當選市長後，把他帶進市府，擔任市長辦公室「主任研究員」。

不僅如此，還有義交隊員查出，去年11月，台北市義交大隊大隊長辜萬益指示萬華中隊幹部，將許女加入該中隊的隊員名冊，但許女從未報到，也沒出過任何勤務，沒人見過她本尊，沒想到幾個月後，許女竟搖身變成義交大隊的幹事。

▲林冠勳的妻子許女4月報到，擔任台北市義交大隊幹事，因為她沒當過義交，引發議論。（讀者提供）

Ａ先生解釋，依規定，義交隊員每月至少要協勤16小時，若無法達成，須呈報核備，否則就會被退隊，但許女從未出勤，卻屹立不搖；更奇怪的是，許女入隊後隔月，辜萬益就大動作擴編義交大隊的幹事名額，並修改「幹事需有3年義交資歷」的規定，明顯為許女鋪路，義交大隊內部則戲稱這是大隊長為林冠勳妻子許女量身打造的「主任妻條款」。

本刊調查，林冠勳7年前代表國民黨參選中正萬華區議員，但在登記前5天，他參加餐會、喝了幾杯啤酒，酒駕返家時，不小心與機車騎士發生擦撞，林肇事逃逸；15分鐘後，才由王姓助理開車載他回現場，王自稱開車者是他，但騎士提出質疑，警方調閱監視器，確認是林開車、王頂包，林酒測值超標，最後將2人送辦。

▲林冠勳（右）曾是前立委林郁方的助理，7年前參選北市議員時，辜萬益（左）曾站台力挺。（讀者提供）



林冠勳因酒駕頂包案，被國民黨停權，他召開記者會宣布退出議員選舉，但質疑這是競選對手設計的假車禍，一度引發討論；最後林遭檢察官起訴，法院審理認定林是公眾人物，案發時是立委辦公室主任，應該了解各國嚴懲酒駕的立法趨勢，不宜輕縱，判他3個月徒刑，得易科罰金，全案定讞。

