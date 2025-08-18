秀羅一鈞簽名　她扮「疾管署祕書」回個簡訊5萬就得手

▲羅一鈞因疫情聲名大噪，意外成為詐騙情節一環。



圖文／鏡週刊

本刊接獲投訴，年約40歲的詐騙慣犯黃冠禎是一名看護，十幾年來假扮各種身分，以演員、性靈治療師、衛福部官員等身分行騙。本刊調查，黃侵占他人財產服刑出獄後，轉而在醫院擔任看護；新冠疫情期間，她跟隨時事建立新人設，謊稱自己是疫情指揮中心總祕書、疾管署副祕書，收費幫病患喬台大病床，更在言語中暗示與疾管署副署長羅一鈞有曖昧關係，以彰顯自己的影響力，但實際就是醫療黃牛，詐騙急於尋求醫療資源的民眾及家屬。

一名受害女學生U小姐向本刊投訴，父親去年檢查出癌症，要排隊等入住台大醫院病房，經友人介紹認識黃冠禎，黃自稱是公務員，在衛福部工作，願協助安排病房，但「中間衍生費用希望U小姐自行承擔」，U憂心父親病情，遂交付父親個人資料及5萬元供黃運用。

期間黃冠禎聲稱購買2個5,000元的高級水果禮盒，打點台大醫院院長、台大醫院祕書處，但U的父母認為黃冠禎相當可疑，且U父後來也順利入住台大，U的父母要求她別再與黃聯繫；U希望黃退還購買水果禮盒後剩餘的4萬元，黃語出威脅：「妳爸是不想治療了對嗎？我是有辦法讓台大、全台北所有醫院都不收他，讓他無法入院接受治療！」讓U不敢再提。

▲黃冠禎在IG秀出有羅一鈞簽名的醫療同意書取信他人。（讀者提供）

孰料過沒幾天，黃冠禎竟稱自己為處理U父住院事宜，跟主治醫生、台大醫院祕書處、院長喝酒喝到胃出血住院，要求U包紅包、帶禮品到醫院探視，U雖心生懷疑，然仍不敢不從，備妥一應禮品到醫院後，自稱「住在加護病房」的黃竟現身醫院大廳與U相會，拿走紅包與探病禮品。

▲黃冠禎對外自稱先前是中央疫情指揮中心總祕書，現今是疾管署副祕書。（讀者提供）

U向本刊表示，黃冠禎在IG上貼出疾管署副署長羅一鈞簽名作連帶保證人的醫療同意書來取信於她，讓她一開始信了黃的身分，此後黃更屢在兩人的LINE對話中暗示自己與羅一鈞關係匪淺、有地下情。

▲疾管署表示，署內沒有黃冠禎這個員工。

經查，疾管署沒有黃冠禎這個人，本刊更進一步向疾管署副署長曾淑慧查證，她向本刊表示，疾管署或指揮中心並沒有總祕書、副祕書等相關職稱。



更多鏡週刊報導

新聞傳真／昔稱王傳一女友 今秀羅一鈞關係！揭神鬼女看護分飾多角詐騙惡行

百騙女看護2／長年追星兼騙同好 BLACKPINK粉絲逾60人受騙

百騙女看護／從臨演、靈療師到看護 她分飾多角跨界詐騙20年