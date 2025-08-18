　
社會 社會焦點 保障人權

神鬼等級詐騙　她「從臨演到看護」分飾多角橫行20年

黃冠禎長期行騙達20年，不少受害者向本刊投訴。（讀者提供）

▲黃冠禎長期行騙達20年，不少受害者向本刊投訴。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

台北最近出現一起神鬼等級的詐騙案，明明已被判刑過，名字也未改，仍靠著各種藉口成功詐騙。本刊接獲投訴，年約40歲的詐騙慣犯黃冠禎是一名看護，十幾年來假扮各種身分，以演員、性靈治療師、衛福部官員等身分行騙；又因黃女長期追星，在追星過程中「順便」詐取其他粉絲錢財，歷來已知有王傳一粉絲、朱孝天粉絲、BLACKPINK粉絲受騙。黃冠禎並曾對人宣稱自己與藝人王傳一關係匪淺，還在IG秀出疾管署副署長羅一鈞簽名，取信被害人，靠這套自創人設持續詐騙。

曾在本土劇《甘味人生》露臉的臨演黃冠禎，在戲劇播出後，被大學同學上網踢爆是詐騙慣犯，黃此後雖在螢幕上消失，但仍持續詐欺行徑。

黃冠禎早年曾擔任臨演，在電視劇露面。（翻攝三立台灣台《甘味人生》）

▲黃冠禎早年曾擔任臨演，在電視劇露面。（翻攝三立台灣台《甘味人生》）

黃冠禎在網路社群以「桃子」做為暱稱，2011年間，對外自稱是藝人王傳一朋友、女友，不斷招搖撞騙，更有人因心靈課程認識黃，相信黃是王傳一的友人，向黃交付存摺、印章與身分證，被黃從銀行戶頭領走486萬元，黃後來因此案被判1年8個月徒刑，2019年出獄後，仍劣性不改，也未改名，持續在各社群活躍，近來更假冒多重身分詐騙。

黃冠禎對外自稱先前是中央疫情指揮中心總祕書，現今是疾管署副祕書。（讀者提供）

▲黃冠禎對外自稱先前是中央疫情指揮中心總祕書，現今是疾管署副祕書。（讀者提供）

本刊接獲投訴，黃冠禎近來以「衛福部官員」、「疾管署副祕書」等身分在網路活動，不僅行醫療黃牛之事，收錢聲稱要替人喬病房，還向受害者暗示自己與疾管署副署長羅一鈞有親密交情，以彰顯影響力。

羅一鈞因疫情聲名大噪，意外成為詐騙情節一環。

▲羅一鈞因疫情聲名大噪，意外成為詐騙情節一環。

此外，熱愛追星的黃冠禎更「邊追星邊騙」，去年她以韓團BLACKPINK成員Lisa為號召，藉由組織應援活動在網路上向Lisa粉絲募款，收了錢之後應援禮品卻沒下文，面對捐款者的追問她也不理不睬。

與黃冠禎一同組織BLACKPINK Lisa應援活動的夥伴C感慨說，綜觀黃冠禎的詐騙歷程，大約橫跨20年，受害者達上百人，黃冠禎一騙再騙，但很多受害者因覺得買書、CD的金額不高，且提出訴訟麻煩、過程冗長，並認為黃可能還不出錢，沒有追究，才讓她一直行騙至今。

黃冠禎（粉紅帽者）去年為BLACKPINK成員Lisa來台的活動組織應援活動。（翻攝民視新聞）

▲黃冠禎（粉紅帽者）去年為BLACKPINK成員Lisa來台的活動組織應援活動。（翻攝民視新聞）

本刊調查，黃冠禎曾是輔大歷史系進修部的學生，早年當臨演在幾部電視劇露過面，後曾開設SRT性靈反應療法工作室擔任治療師，近年則在醫院擔任看護。受害者M告訴本刊，之所以知道黃的這些歷程，是因為她一路走來都在騙，不管在輔大、心靈諮商界或醫療體系，黃一直對身邊的人行騙，甚至連追星認識的網友都要騙，留下將近20年的詐騙紀錄。

本刊致電黃冠禎，至截稿前無法聯繫上她，無法取得其回應。


08/16 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

