把衛生紙「丟馬桶沖掉」怕塞住！　環境部曝這4種不能丟

▲會不會把衛生紙丟進馬桶內？（圖／記者陳俊宏攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

上完廁所之後，衛生紙會丟進垃圾桶，還是直接丟入馬桶？近日就有網友發文表示，他發現不是每個人都會把衛生紙丟進馬桶，長輩的觀念更是難以改變，把衛生紙直接丟進馬桶的人真的多嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「衛生紙習慣直接沖馬桶嗎」為標題發文，提到他最近和朋友聊天時，發現不是每個人上廁所後，都會把衛生紙丟進馬桶，還是有很多人習慣丟垃圾桶。後來他又想起，家人好像也是如此，尤其長輩一時之間也難以改變丟衛生紙的習慣，因此他就想知道，直接把衛生紙丟進馬桶內的人多嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，有網友直呼，「通常都直接沖掉」、「一直無法理解為何台灣人都喜歡把擦過屁屁的衛生紙丟垃圾桶」、「我也是知道衛生紙可以丟馬桶後就改變習慣了」。也有網友認為，「管線太舊的話盡量不丟馬桶，堵住就麻煩了」、「兩個面向，一是丟什麼材質的衛生紙，二是馬桶管線是不是舊式的比較容易堵塞」。

環境部曾透過臉書粉專宣導，「衛生紙，丟馬桶就對了！」很多人都不知道衛生紙究竟能不能丟進馬桶？老舊管路是否會讓馬桶阻塞？事實上，「馬桶存水彎管徑有2英吋，底下的排污管管徑更是達到4英吋，不論是排泄物還是衛生紙，都能順利通過喔！」

再來是，衛生紙屬於短纖維，所以「溶水速度快，不會阻塞馬桶及管線」，原則上只要定期做好污管的清洗保養，且不要投入異物，就不用擔心阻塞問題了。不過環境部也提醒，「面紙、紙巾、擦手紙、濕紙巾不易溶於水，不能丟喔！」

至於要怎麼確認能不能丟馬桶？環境部指出，最簡單的方式就是查看包裝、認明標示，產品上有「正字標記」和「環保標章」就可以安心使用。