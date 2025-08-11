列「8部台劇」當暑假作業！台派家長：自己的小孩自己教

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

召委、民進黨立委沈伯洋日前表示，台灣最親中的年齡層是20～24歲。就有家長列出一份暑假家庭追劇計畫，要小六跟國二的孩子一起看，清單中包括《斯卡羅》、《一把青》等國產劇。有網友忍不住好奇，「大家覺得這樣對小朋友有幫助嗎？」貼文引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「這是40%媽媽給自己小孩的暑假作業？」文中貼出一張截圖，只見有家長在Threads表示，天然獨的時代已經過去，現在要靠爸媽帶孩子了解台灣的過去、思考未來，於是規畫了暑假家庭追劇計畫，列出8部劇要小六和國二的孩子觀賞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

片單包括《斯卡羅》、《百年原殤》、《一把青》、《流麻溝十五號》、《黑潮下的星空島嶼》、《鹽水大飯店》、《國際橋牌社》、《零日攻擊》。文末，該位家長還高呼，「自己的小孩自己教，自己的國家自己救。跟台派爸媽們，一起看起來。」

貼文引發討論，「這對青春期小孩來說會不會太硬了…要輕鬆的形塑國家意識實在是困難的題目」、「如果我是小孩，我一點都不想在暑假補課= =。太沉重或者風格單一的書單/片單，反而會讓人吸收不良，所以我覺得可以加點不一樣的。」

也有爸媽分享，「我孩子還小、先從語言開始、教台語，然後拼台灣地圖、認識台灣」、「我都是利用接送小孩上下課時間，在車上聊一些新聞時事，我會說明前因後果，再聽聽小孩意見跟想法。」