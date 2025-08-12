燒烤吃到飽！他狂嗑「50隻蝦」嗨笑了　苦主驚搖頭：從此過敏

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃士原攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

吃到飽餐廳的回本攻略五花八門，有人主攻高單價肉品，也有人鎖定海鮮下手。就有一名網友分享，自己先吃完基本的肉品後，接著猛點蝦子，總共吃了50、60隻，離開時還看到老闆在櫃檯結帳時眼眶泛紅，忍不住好奇問，「是不是被我吃到哭出來？」

這位網友在PTT的Gossiping板問卦「去吃到飽燒烤 全點蝦子 老闆是不是快哭」，說他去吃吃到飽，把基本的肉吃完後，接著「全點蝦子」，一口氣嗑了大約50、60隻。結帳離開時，發現老闆在櫃檯眼眶泛紅，他打趣猜測「是不是被我吃到哭出來？」還自信笑稱，「肥宅在吃這方面還是真心不錯，各位老闆是不是更尊敬肥宅了？」

看到貼文後，就有人吐槽，「你要不要上網查一斤冷凍蝦多少錢」、「白蝦才多少錢」、「冷凍蝦20的一盒150左右，你吃2盒半自己算」、「剛幫你問了一下廠商，50、60的大概200，70、80的160」、「烤蝦剝蝦超級廢時間。」

還有網友直呼，「燒烤烤蝦子超浪費時間」、「要回本就要點薄切和牛片，有多少點多少，烤的快、單價高，，5秒烤完一片，吃完一盤不用一分鐘」、「我弟當年就這樣，結果從此開始蝦殼過敏。」