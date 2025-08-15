標榜可沖水！這1物千萬別丟馬桶　大廠也搖頭：恐致堵塞故障

▲標榜可沖水的馬通清潔濕巾，很有可能造成馬桶堵塞。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

日本近期在社群平台掀起熱議，一則「請不要將標榜『可沖馬桶』的馬桶清潔濕巾沖掉」的貼文，引發大量網友討論與共鳴。許多人以為既然產品標示「可沖」，就能安心丟進馬桶，但實際情況恐怕並非如此。

一名網友日前在Ｘ上發文提到，「『可以沖馬桶的馬桶清潔紙』……請不要丟進馬桶沖！！！這是來自水電維修人員的拜託。」原po在留言處補充，「關於個別案例或特定產品，我無法給出確切回答。只是這類產品相當容易造成堵塞，也有許多人回報發生過堵塞情況，所以即使你以前都沒事，也有可能明天就堵了。請自行斟酌後再使用。」

就有其他網友分享親身經驗，使用此類產品後馬桶堵塞，不得不花錢找人疏通。留言區更湧入大量提醒：「除了衛生紙外什麼都別沖」「大量一次沖更危險」。

根據《Trill》報導，日本衛浴設備大廠TOTO也在官方解答中指出，即使產品標榜「可沖馬桶」，仍可能成為馬桶故障的原因，因為這些濕紙巾或清潔紙的材質不易分解，容易在管道中累積堵塞。

專家建議，馬桶應盡量只沖衛生紙，避免一次投入大量紙張或異物，以免損壞設備、造成排水不暢。對許多民眾來說，這個「衝擊真相」打破了長久以來的使用習慣，也提醒大家日常使用馬桶時務必小心。



更多鏡週刊報導

考試不及格「害怕父母生氣」逃家 14歲女慘遭200男侵犯…淪洩欲工具

普普會將登場！川普樂觀看待 但又說「還是有25％機率談判破裂」

首爾公園現真人大小「3D警察投影」畫面太詭異 但犯罪率真下降22%