變態男狠殺女友「切肉刀分屍」肝臟丟馬桶沖掉　再判無期徒刑

▲殺害女友並分屍的菲律賓籍移工馬克，二審仍判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

菲律賓籍移工馬克，先前與女友蜜雀兒同居在中壢，2023年7月間與女友發生爭吵後，憤而持一字型螺絲起子刺殺女友，之後再以切肉刀將女友分屍，還將肝臟等部分臟器切割，沖入馬桶。警方在案發後5小時內就破案，逮捕馬克。一審將他重判無期徒刑，案經上訴，高等法院14日二審仍將他判處無期徒刑。可上訴。

全案發生於2023年7月間，警方在深夜11點多接獲報案，一名菲律賓籍女移工宣稱，已經2天沒有見到好友蜜雀兒前來上班，撥打電話竟然是她男友馬克接電話，馬克僅說蜜雀兒在忙，就不願多說。警方在接獲報案後5小時內，就循線到2人租屋同居地點，找到馬克。

馬克被警方找上門後，非常坦然，供稱自己因為與蜜雀兒有借貸關係，2人日前大吵後，他掐昏蜜雀兒，後來乾脆持一字型螺絲起子向蜜雀兒之腹部、胸口、頸部接續揮刺13次，殺害蜜雀兒。馬克之後也坦承分屍，並將包含肝臟在內的部分臟器切碎，沖入馬桶。另外馬克也拿走蜜雀兒的兩支手機以及提款卡。檢警聲押馬克獲准，並依照「家暴殺人」、「竊盜」、「損壞屍體」等罪嫌提起公訴。

桃園地院一審由國民法官審理，國民法官認為馬克僅因與被害人有感情糾紛，就下手剝奪被害人之生命權，犯罪所生之損害極大，且手段冷血、殘酷，所為應予嚴厲非難。此外，馬克也未賠償被害人，因此一審將他重判無期徒刑、褫奪公權終身。案件上訴第二審。

二審高等法院審理時，馬克在庭上表達歉意，也說對蜜雀兒的兩個女兒感到非常抱歉，害她們失去母親。全案於14日宣判，高院駁回上訴，仍將馬克判處無期徒刑、褫奪公權終身。馬克聽到判決結果後，面無表情。上銬押解上囚車時，記者詢問他有沒有什麼要說的，他始終低頭，不回答任何問題。