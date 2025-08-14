有3孩卻沒買車！他喊「2縣市」根本不需要　引2派人吵翻

▲原PO認為台北交通便利，大部分的生活其實都不需要用到車子。（示意圖／CTWANT）

雙北地區大眾運輸系統發達，增加許多民眾出行的便利性。一名網友表示，自己有個同事在台北生活超過10年沒買車，大部分生活起居其實根本也都不需要開車，讓他不禁疑惑，「住在雙北不要買車？」有人對此深表認同，直呼「我住台北40年家裡沒汽車，也沒機車」，也有人不苟同，認為應是「買不起，不是不用買」。

一名網友在PTT的Gossiping看板以「台北市真的不用買車，對吧？」為題發文，表示自己有個同事家裡3個小孩，在台北生活超過10年也沒買車，因為大部分生活起居其實根本都不需要開車，現在就連美式賣場買的物品也是透過外送就能送到家，「常常聽人家說，住在雙北不要買車。有沒有雙北其實不要買車，聰明的就懂？」

貼文引發其他網友熱議，不少網友認同原PO想法，紛紛指出「我住台北40年家裡沒汽車，也沒機車」、「一般人不婚、不生，是不用車，沒錯」、「大眾運輸就夠方便」、「我國小走路上學、國高中坐公車上學」、「台北市其實很小，騎腳踏車就可以」、「台北就是捷運加計程車，最方便」、「上班、上課都在捷運或公車站附近的話，的確不需要開車」、「住台北市捷運加公車加走路，哪裡去不了？去不了是地方太偏僻，下次別再去」。

不過也有人持反對意見，認為「新北還是需要」、「沒車位就不要買車」、「買不起，不是不用買」、「北飄仔、租屋仔、40年房貸仔......，才會說什麼『台北不用買車』」、「不是不需要買，是假裝不用買來安慰自己」。

