　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

有3孩卻沒買車！他喊「2縣市」根本不需要　引2派人吵翻

雙北地區的大眾運輸系統發達，增加許多民眾出行的便利性。就有人問「住在雙北是否不用買車」，引發網友熱議。（示意圖／方萬民攝）

▲原PO認為台北交通便利，大部分的生活其實都不需要用到車子。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

雙北地區大眾運輸系統發達，增加許多民眾出行的便利性。一名網友表示，自己有個同事在台北生活超過10年沒買車，大部分生活起居其實根本也都不需要開車，讓他不禁疑惑，「住在雙北不要買車？」有人對此深表認同，直呼「我住台北40年家裡沒汽車，也沒機車」，也有人不苟同，認為應是「買不起，不是不用買」。

一名網友在PTT的Gossiping看板以「台北市真的不用買車，對吧？」為題發文，表示自己有個同事家裡3個小孩，在台北生活超過10年也沒買車，因為大部分生活起居其實根本都不需要開車，現在就連美式賣場買的物品也是透過外送就能送到家，「常常聽人家說，住在雙北不要買車。有沒有雙北其實不要買車，聰明的就懂？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發其他網友熱議，不少網友認同原PO想法，紛紛指出「我住台北40年家裡沒汽車，也沒機車」、「一般人不婚、不生，是不用車，沒錯」、「大眾運輸就夠方便」、「我國小走路上學、國高中坐公車上學」、「台北市其實很小，騎腳踏車就可以」、「台北就是捷運加計程車，最方便」、「上班、上課都在捷運或公車站附近的話，的確不需要開車」、「住台北市捷運加公車加走路，哪裡去不了？去不了是地方太偏僻，下次別再去」。

不過也有人持反對意見，認為「新北還是需要」、「沒車位就不要買車」、「買不起，不是不用買」、「北飄仔、租屋仔、40年房貸仔......，才會說什麼『台北不用買車』」、「不是不需要買，是假裝不用買來安慰自己」。

延伸閱讀
人妻遭公公告白「要求抱一下」　她妥協後崩潰求助：越想越噁心
520才慶祝結婚5周年！大牙3個月後突宣布離婚　原因曝光「與陳建州無關」
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
政院追加878億預算！民眾黨團僅挺這些：不接受大惡罷全民買單
快訊／逢甲商圈高樓墜落　男子四肢變形
快訊／兄弟宣布註銷德保拉！　柯威士登錄
大牙昔認「老公被診斷精蟲斷肢」　結婚5年難懷孕原因曝
被指吵架！卓榮泰踉蹌盧秀燕急扶　會議現場還原
快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝
經濟部稱郭智輝宴席「僅短暫致意」　侯漢廷打臉：待3小時
快訊／俄羅斯強烈爆炸！市中心冒大量濃煙　超過10建築損毀
快訊／新莊奪命車禍！　騎士當場慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

夏天怕尷尬？止汗劑3大NG時機　用錯恐越擦越糟

他泡麵加1物「吃起來激似一蘭」　近萬人看傻：原來有這吃法

有3孩卻沒買車！他喊「2縣市」根本不需要　引2派人吵翻

快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝

手搖飲珍珠「客人叫成波霸」　店員爆反感：噁心不尊重人！2派吵翻

快訊／5縣市大雨特報　下到晚上

楊柳橫掃過境！玉山步道多處倒木、斷橋　持續封閉

高雄職缺大量釋出！51家廠商徵1400人　最狂起薪7.9萬

髮型師作品超美！他一點IG「卻常遇1狀況」　網爆共鳴：直接淘汰

高鐵飯店聯票推「指定日優惠」　加購車票最低68折

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

【來台3年老鳥不怕了】#李多慧 颱風天出門差點被吹倒

夏天怕尷尬？止汗劑3大NG時機　用錯恐越擦越糟

他泡麵加1物「吃起來激似一蘭」　近萬人看傻：原來有這吃法

有3孩卻沒買車！他喊「2縣市」根本不需要　引2派人吵翻

快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝

手搖飲珍珠「客人叫成波霸」　店員爆反感：噁心不尊重人！2派吵翻

快訊／5縣市大雨特報　下到晚上

楊柳橫掃過境！玉山步道多處倒木、斷橋　持續封閉

高雄職缺大量釋出！51家廠商徵1400人　最狂起薪7.9萬

髮型師作品超美！他一點IG「卻常遇1狀況」　網爆共鳴：直接淘汰

高鐵飯店聯票推「指定日優惠」　加購車票最低68折

盧秀燕棄選黨魁引陰謀論　凌濤嗆反朱派：把主席選舉當求職大會

HTC重磅智慧眼鏡VIVE Eagle發表　專攻繁中市場「定價15600元」

NBA全明星中鋒唐斯來了！雲豹邀他28日出席三對三籃球賽

楊柳橫掃台東　太麻里警冒風雨清除掉落電線

趙露思親回應假公益風波！　嚴詞澄清「錢到不了我兜裡」

全台4飯店七夕住房專案！住三麗鷗主題房　搭遊艇穿越應許河

日本史上最多！1噸走私大麻偽裝木炭闖關　黑市價破10.6億

祖雄全家亮相！佳娜挺7月巨肚「僅胖1.5公斤」　拒絕老公求歡喊：要生五胎

全球首個！「女團機器人」拍賣成交價破4萬　網吐槽：有何用途

球王辛納力退馬納里諾　硬地24連勝安抵辛辛那提8強

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

生活熱門新聞

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

「仁川女神」PO泳裝照　邊荷律急：穿上衣服

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

館長遊深圳嘆台灣車貴　她曝在地情況

親家注音不唸「ㄑㄧㄣ」！正確解答曝光　大票人看傻

台女跟團遊日遭撞亡　業者回應

離譜台南私廚！　14萬月子餐「一天一頓」用邊角料敷衍

護理之家驚爆全裸直播　看護拍阿公洗澡引眾怒

快訊／5縣市大雨特報　下到晚上

更多熱門

相關新聞

婆婆給「過期花生」害夫猛爆性肝炎！

婆婆給「過期花生」害夫猛爆性肝炎！

一名人妻抱怨，婆婆總將不新鮮的食材、不合身的衣服，送給回家探望自己的晚輩，讓身為媳婦的她不滿，只能在私下將東西通通丟掉，甚至因此跟丈夫吵架，結果丈夫後來還不顧她的提醒，執意將婆婆閒置數月的花生吃下肚，並強調「這是媽媽的愛」，最終食物中毒併發猛爆性肝炎，讓她驚呼「活該」。

大學生程度越來越差？　退休校長：新科技太快

大學生程度越來越差？　退休校長：新科技太快

淘寶首位程序員退隱！已身價百億

淘寶首位程序員退隱！已身價百億

京都溪水暴漲！貴船川床崩塌6人被沖走

京都溪水暴漲！貴船川床崩塌6人被沖走

4星座秋天迎來豐厚收穫

4星座秋天迎來豐厚收穫

關鍵字：

PTT周刊王

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

快訊／大牙宣布離婚！「520登記結婚5年」發聲

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

堅決反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

啃老男逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺奪命

快訊／愛雅無預警證實懷孕！

更多

最夯影音

更多

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面