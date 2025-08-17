包緊緊也不行！小學老師「曲線穿搭」爆紅　網批：學生無法專心

▲有人批評Peachy的服裝在校園場合「過於性感」。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

美國國小女教師Peachy近日因一段返校影片意外爆紅，短短十幾秒的畫面就吸引超過400萬次點閱，卻也掀起「穿太緊是否失格」的爭議。有人批評她的服裝在校園場合「過於性感」，但也有網友認為問題不在衣服，而是社會對曲線身材的偏見。

根據AOL報導，Peachy於8月12日透過TikTok上傳影片，只見她身穿奶油色緊身裙，搭配紮進裙內的白色長袖襯衫與高跟鞋，站在教室門口迎接學生。畫面最後，她還輕輕扭動身軀，雖然全身包緊緊，卻仍展現凹凸有致的曲線。

▲Peachy在社群分享校園穿搭。（圖／翻攝自TikTok）



影片一出立刻引發熱議，網友分成兩派。批評者認為她的打扮不適合學校場合，甚至有人直言，「她需要有人指導，這服裝真的不合適」、「我覺得不專業，因為你周圍是青少年，他們正值荷爾蒙旺盛的年紀，應該專注在課業上，而不是老師的身體。」。

還有人說，「學校需要開始嚴格執行老師的穿衣規範。你看起來很好，但這不是對的時間和場合」、「她的身材沒辦法改變，但她可以選擇更合適的衣服。是的，她身材姣好，但不代表她該穿這種緊貼身體的衣服」。

▲Peachy分享下班後的造型。（圖／翻攝自TikTok）



但力挺的聲音也不少，支持者強調Peachy根本沒有裸露，服裝就是標準的上班族穿著，問題在於社會對女性曲線的放大檢視，「她全身都有遮住，這有什麼不專業或不體面的？如果換成另一種身材穿這套衣服，大家會覺得很典雅。」。更有人反問，「難道要她把身體留在家裡嗎？」

隨著爭論延燒，Peachy的社群帳號也被放大檢視，她自稱「Teacher Bae」，有網友質疑她刻意營造性感形象，像是緊身布料和高跟鞋的選擇都讓人覺得「有點故意」。但支持者則認為，她只是因為身材條件與社會既定的審美衝突，才會被無端批評。

對Peachy的支持者來說，問題不在衣服，而是社會對於「曲線身材」的苛刻標準，尤其是非裔女性（African American women）常常不是因為穿了什麼，而是因為身體特徵在相同衣服下呈現出的效果，而被放大檢視。

不少支持Peachy的人本身也是非裔女性。對她們而言，「看起來專業」往往是走在專業與自我接納之間的一條細線。

儘管爭議未歇，Peachy似乎並未受影響，持續上傳校園短片，甚至是休假時的造型。