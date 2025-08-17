　
地方 地方焦點

隔天就要飛！日籍夫妻護照掉客運　瑞芳警1小時神救援

▲日籍遊客遺失護照險滯台 瑞芳警靠監視器+衝客運站速找回。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲日籍旅客遺失護照急報案，瑞芳警迅速尋回獲讚賞。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區昨（15日）發生一起外籍旅客遺失背包事件，一對日籍夫妻15日遊覽九份後，不慎將裝有護照、現金及重要物品的背包遺落在基隆客運上，由於隔天就要搭機返國，焦急萬分地向瑞芳派出所求助。警方立即調閱監視器鎖定公車，更火速驅車前往客運站，在短短1小時內成功尋回失物，讓這對夫妻感動直呼：「台灣警察的效率令人驚嘆！」

事件發生於15日下午5時30分許，該名日籍旅客慌張至瑞芳派出所報案，表示背包內有重要財物及返國必需的護照。警員柯宏霖安撫其情緒後，根據經驗研判背包可能遺落在公車上，便詳細詢問下車時間、地點及座位位置，同時由警員林幼容調閱監視器，確認乘客所搭乘的客運車號。

由於多次聯繫基隆客運未果，柯宏霖與陳羿豪兩名警員立即驅車前往基隆客運大寮站查詢。經與站務人員確認，果然發現背包已被司機拾獲並送至站務室保管。警方隨即將背包帶回派出所，經日籍旅客確認物品完好無缺，夫妻倆終於放下心中大石。

▲日籍遊客遺失護照險滯台 瑞芳警靠監視器+衝客運站速找回。（圖／記者郭世賢翻攝）

這對日籍夫妻對於台灣警方的積極協助深感佩服，不斷表達感謝，更直呼：「有台灣警方在，讓人非常安心！」順利找回護照不僅避免行程延誤，也讓外籍旅客親身感受到台灣警察的專業與溫暖。

瑞芳警分局表示，保障民眾財產安全及提供即時協助是警察的職責，此案也展現「警察親民」的精神。未來將持續以高效率、熱忱的態度服務在地居民及國際旅客，讓台灣的美好形象深植人心。

警方呼籲民眾搭乘大眾運輸工具時，應隨時留意隨身物品，下車前可再次檢查座位及行李架，避免遺失重要財物。若發生遺失事件，可立即撥打110或向就近派出所求助，以利警方即時協尋。

