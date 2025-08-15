準大學生爬電塔拍日落慘死　人觸電引發火燒山！高大成揭真相

▲高大成說，人體受到強度高的電流就會灼傷、皮開肉綻，甚至產生火花，確實可能導致山林火災。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

新北市大同山1名謝姓準大學生，昨（14）日為拍攝日落景色，爬上高壓電塔觸電墜落，慘成焦屍喪命，甚至引起火燒山。針對此案，法醫高大成解釋，電壓只要達到220伏特就會致死，何況是數萬伏特的高壓電塔，人體受到強度高的電流就會灼傷、皮開肉綻，甚至產生火花，若身旁有雜草、枯木等易燃物，雖然罕見，但確實可能導致山林火災。

高大成指出，若人體遭到高壓電，電流會通過心臟、傳遍人體，再從人體接觸地面的部位導向地面，通常是腳，因此電傷（電擊導致的燒燙傷）大部分都出現在下半身，而死因是心臟破裂、腦中樞受損等。

高大成說，電擊會產生高溫，所以才會出現電傷，若電流夠強、溫度夠高，有可能會產生火花，如果身上穿著易燃材質的衣物，或是周遭有雜草、枯木，就會引發本案的火燒山；又或是男子攀塔時，手誤觸電線，造成電線破損、短路而走火，這也或許是起火的原因之一。

▲謝男爬到電塔頂端拍日落，觸電墜落引火燒山。（圖／記者陳以昇翻攝）



▲謝男攀高壓電塔觸電引起火燒山。（圖／民眾提供）



高大成說，強烈電擊造成死亡時有所聞，包括國內外的高爾夫球玩家，在雨天時舉起桿子，因場地開闊成了「避雷針」，導致雷電直接霹向人；外勞偷竊電纜時，不慎被高壓電電死等，但人觸電後還釀成山林火警，確實比較少見。

本案發生在昨天，1名20歲謝姓準大學生與尚姓女友，到新北市樹林區大同山遊玩，謝男為尋找拍攝日落的完美角度，攀爬上高壓電塔，因不慎觸電，從15公尺高處墜落至電塔間，當場失去生命跡象；觸電引發的火苗點燃附近芒草，造成部分山區火燒山。詳細死因，將由檢方今天相驗釐清。